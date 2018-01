: RT @repubblica: Tunisia, proteste nelle città contro il carovita: un morto negli scontri - edavid57edavid : RT @repubblica: Tunisia, proteste nelle città contro il carovita: un morto negli scontri - serenel14278447 : RT @repubblica: Tunisia, proteste nelle città contro il carovita: un morto negli scontri - yassine13880342 : RT @repubblica: Tunisia, proteste nelle città contro il carovita: un morto negli scontri - PillaPaladini : RT @repubblica: Tunisia, proteste nelle città contro il carovita: un morto negli scontri - GiocondaGallina : RT @MediasetTgcom24: Tunisia, proteste contro il carovita: un morto negli scontri #tunisia -

Le tensioni e glitra giovani manifestanti e polizia, questa sera, in oltre 10 città dellain segno di protesta contro ile gli aumenti della finanziaria 2018, hanno causato una vittima tra i manifestanti a Tebourba. Disordini in particolare vengono segnalati a Kasserine,Thala,Feriana,Sbeitla, Tebourba, nel governatorato della Manouba, non distante dalla capitale ed anche a Cit Etthadamen.Il ministero dell'Interno smentisce che l'uomo sia stato colpito da un'auto della polizia(Di martedì 9 gennaio 2018)