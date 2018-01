Tumori | il legame con l' alcol | così bere troppo causa la più terribile delle malattie

Salute - Società di Alcologia : provato il legame tra alcolici e Tumori : “Due importanti pubblicazioni scientifiche hanno evidenziato quanto denunciano da un decennio: gli alcolici possono provocare tumori. Il primo gennaio sul Journal of Clinical of Oncology l’Associazione Usa degli Oncologi clinici dichiara che etanolo e acetaldeide, contenuti in qualsiasi tipo di bevande alcolica, favoriscono l’insorgenza di tumori anche attraverso un consumo lieve-moderato in cavita’ orale, faringe, ...