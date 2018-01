Trump fischiato alla finale di football

: RT @repubblica: Trump fischiato ad Atlanta durante la finale di football - RealTimeNews__ : RT @repubblica: Trump fischiato ad Atlanta durante la finale di football - HMalik1977 : RT @repubblica: Trump fischiato ad Atlanta durante la finale di football - repubblica : Trump fischiato ad Atlanta durante la finale di football - BMonkeyNewsIT : Trump è stato fischiato dai fan che aspettavano sotto la pioggia quando è arrivato alla partita de... - JeriCool94 : Se oggi la WWE proponesse un Trump-McMahon 2 questa volta verrebbe fischiato Trump e applaudito Vince -

Bordata di fischi e buu peral suo arrivo ad Atlanta per laditra Alabama e Georgia. Le proteste sono iniziate fuori dallo stadio,i cui ingressi erano stati bloccati per ragioni di sicurezza prima dell'arrivo del corteo presidenziale. Ai cori dei contestatori che si erano dati appuntamento davanti al Mercedes Benz Stadium si sono unite le imprecazioni dei tifosi,costretti ad attendere sotto una pioggia battente. Fischi anche quandoscortato dagli agenti è entrato in campo per l'inno.(Di martedì 9 gennaio 2018)