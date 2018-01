Trovato morto il manager scomparso a Milano

Manager scomparso Trovato morto a Milano - nessun segno di violenza : L' auto, ritrovata grazie al gps, era all'angolo tra viale Monza e via Pozzi, a pochi passi dall'appartamento, in via Pozzi 1, dov'era il cadavere. Il corpo era disteso nella zona giorno di un ...

Manager sparito a Natale - Trovato morto : 16.55 Il Manager Enrico Maccari scomparso da Bellinzona, Svizzera, il giorno di Natale, è stato trovato morto in un appartamento a Milano. Sul caso indaga la Squadra Mobile di Milano. L'uomo, 55 anni, era direttore di uno stabilimento chimico farmaceutico. La sua auto era stata trovata il 29 dicembre a Milano.

Milano - Trovato morto l’imprenditore 54enne scomparso a Natale in Svizzera : Enrico Maccari, imprenditore scomparso a Natale in Svizzera, è stato trovato morto in un appartamento di via Pozzi, a Milano. La sua auto era stata trovata lo scorso 29 dicembre proprio nella stessa zona, all’angolo con viale Monza. Le indagini sono affidate agli agenti della Squadra mobile di Milano. I figli, qualche giorno fa, avevano lanciato un appello per avere segnalazioni sulla scomparsa del padre, manager 54enne di un’azienda ...

