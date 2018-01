Trono Classico news | Valentina Dallari malata | il gesto di Andrea Melchiorre

GIANLUCA TORNESE/ Uomini e donne - il corteggiatore è pronto a fare la sua scelta! (Trono Classico) : GIANLUCA TORNESE sarà uno dei protagonisti della puntata del Trono Classico di Uomini e donne, in onda oggi su Canale 5. Il corteggiatrice si scontrerà con Sara Affi Fella.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 22:20:00 GMT)

LORENZO RICCARDI/ Uomini e Donne - scatena i dubbi di Nilufar e nuove critiche (Trono Classico) : Lorendo RICCARDI sempre più protagonista del trono classico di Uomini e Donne: il corteggiatore è pazzo di Sara Affi Fella pur continuando a non dichiararsi?(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 15:43:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Classico : Nilufar e Sara - la rivalità si accende! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Oggi 8 gennaio 2018 torna il programma torna in onda con il Trono Classico! Ancora dubbi e rivalità tra Nilufar Addati e Sara Affi Fella!(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 13:16:00 GMT)

Anticipazioni Trono Classico 05 gennaio 2018 : Oggi si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico. Entrano i tronisti, le corteggiatrici al buio per Mariano e subito il nuovo tronista si rende protagonista! Alle corteggiatrici di Mariano viene chiesto di “sottoporsi” a difficilissimi prove tra cui una camminata sensuale, l’accavallamento delle gambe, un ballo e un bacio al buio… Chi lo colpirà di più? Nicolò ha qualcosa da dire a Mariano: lui non si sarebbe mai comportato in questo ...

Uomini e Donne - Trono Classico : le pretese di Mariano : Il nuovo tronista di Uomini e Donne trono classico si è presentato in un modo un po’ particolare. Mariano si è subito fatto riconoscere chiedendo alle corteggiatrici di superare, per lui, alcune difficilissime prove. Le pretese di Mariano, però, non sono passate inosservate e hanno già scatenato alcune piccole polemiche. Cosa accadrà nel programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi? Uomini e Donne, trono classico: le ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Lorenzo tra Sara Affi Fella e Nilufar Addati (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico: diviso tra Sara Affi Fella e Nilufar, Lorenzo è uno dei corteggiatori più discussi dell’ultima stagione…(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Mariano Catanzaro nel mirino : il pubblico è preoccupato! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Prime critiche per Mariano Catanzaro "tronista": spunta il timore del pubblico "Sarà una pagliacciata, ecco perchè!"(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Paolo Crivellin non ha scelto e fa una proposta-choc! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Paolo Crivelli non ha scelto: il tronista fa una proposta "indecente" ad Angela Caloisi e Marianna Acierno!(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione Trono Classico 5 gennaio 2018 : Sara incontra Lorenzo - Nicolò bacia sia Marta che Virginia! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 5 gennaio 2018: Paolo passerà dei momenti con Angela e Marianna! Sara litiga con Lorenzo! Anticipazioni Uomini e Donne: Sara inveisce contro Lorenzo! Mariano mette a dura prova le sue corteggiatrici! Paolo lancia una proposta ad Angela e Marianna! Il bacio passionale che Nicolò ha dato a Virginia provoca sconcerto in Marta! Arrivano news golosissime dalle nuove Anticipazioni Uomini e ...

Trono Classico U&D : il nuovo fidanzato di Sabrina Ghio Video : #Sabrina Ghio è una delle più recenti troniste approdate sulla sedia rossa di Maria De Filippi nel corso dell'edizione del Trono classico di Uomini e Donne [Video] 2016/217. Il suo percorso televisivo ha emozionato gran parte del pubblico che si è dimostrato sempre presente sui social, specie dopo la delusione ricevuta dalla sua scelta, Nicolò Raniolo. Quest'ultimo, infatti, giunto al fatidico momento della scelta, ha rifiutato l'ex tronista ...