Torino | mamma a una baby gang | ' Non bestemmiate!' Finisce all' ospedale

Torino - mamma sgrida 4 ragazzi : “Non bestemmiate”. Picchiata davanti al figlio : A Torino una mamma è stata Picchiata davanti al figlio per aver rimproverato un gruppo di ragazzi invitandoli a non bestemmiare. È successo alcune settimane fa nel parcheggio del centro commerciale Le Gru alle porte del capoluogo piemontese, dove quattro studenti italiani, tre ragazze e un ragazzo tra i 15 e i 17 anni, hanno preso a calci e spintoni la giovane donna. La mamma , sentendo i giovani parlare ad alta voce, ha chiesto di non gridare ...

