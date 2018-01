Torino-Genoa | scambio Boye-Laxalt | Mazzarri ha chiesto l’esterno sinistro rossoblù

Torino-Genoa - le pagelle granata : Iago Falque uomo assist. Inutile Obi : SIRIGU - voto: 6 Attento nell'unico intervento della partita, il tiro di Pandev deviato al 28', poi il resto è Capodanno anticipato. Non prende un gol in casa dopo oltre 4 mesi e il Toro concede solo ...

Torino-Genoa - 0-0. Chiusura ermetica con Perin : Torino-Genoa, le azioni del primo tempo (Foto) Torino-Genoa, le azioni del secondo tempo (Foto) Torino-Genoa, le facce degli allenatori (Foto) - Torino-Genoa, la cronaca della partita - La mossa ...

Il Torino sbatte su Perin - con il Genoa è 0-0 : Il Torino si infrange contro la 'muraglià del Genoa e rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria casalinqa, che manca ormai da due mesi. Al Grande Torino finisce 0-0 la sfida con i rossoblù di ...

Torino-Genoa - Mihajlovic : “Perin ha fatto miracoli”. Ballardini : “Umili e attenti in fase difensiva” : Torino-Genoa, Mihajlovic: “Perin ha fatto miracoli”. Ballardini: “Umili e attenti in fase difensiva” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Torino-Genoa, Mihajlovic: “PERIN HA fatto MIRACOLI” – Nel postpartita del match pareggiato contro il Genoa, il tecnico del Torino Sinisa Mihajlovic è apparso dispiaciuto per la mancata ...

Serie A Genoa - Rossi : "Adoro giocare". Ballardini : "Bello l'applauso di Torino" : TORINO - Dopo il debutto in Coppa Italia, ecco la prima in campionato. Peppe Rossi ha esordito con la maglia del Genoa nella sfida contro il Torino: "Si tratta di un punto molto importante per la ...

Serie A Torino-Genoa 0-0 - il tabellino : TORINO - Torino e Genoa si annullano a vicenda all'Olimpico. Finisce 0-0 la sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Torino-Genoa 0-0: NUMERI E STATISTICHE TORINO (4-3-3): Sirigu; De ...

Torino ‘spento’ contro il Genoa? Mihajlovic rimprovera alcuni dei suoi uomini… : “Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, hanno fatto quello che dovevano fare e hanno cercato il gol in continuazione, nonostante le assenze importanti. Spiace per il risultato”. Sinisa Mihajlovic non critica il suo Torino dopo il pareggio interno contro il Genoa. Parlando ai microfoni di Premium sport, il tecnico granata ha comunque fatto un plauso alla sua squadra, nonostante uno 0-0 che di certo non soddisfa in chiave classifica. ...

Pagelle Torino-Genoa 0-0 : super Perin : Pagelle Torino-Genoa – Un super Perin nega al Torino la gioia della vittoria. Secondo pareggio consecutivo per i granata che non vincono in campionato dalla sfida con la Lazio dell’11 dicembre scorso. Un punto che serve a poco per il Toro, per il Genoa invece può considerarsi un punto prezioso in chiave salvezza visto i ko della Spal e del Crotone. Pagelle Torino-Genoa TORINO (4-3-3): Sirigu 6,5; De Silvestri 6,5, Burdisso 6, Nkoulou ...

Torino-Genoa 0-0 pagelle - voti e highlights 19^ giornata : super Perin salva il Grifone (VIDEO) : Torino-Genoa 0-0 pagelle, voti e highlights 19^ giornata: super Perin salva il Grifone (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Torino-Genoa 0-0 pagelle, voti E highlights 19^ giornata – Torino e Genoa non si fanno male. Granata molto più pericolosi nell’arco dei 90 minuti ed avrebbero meritato di più. Un super Perin porta un punto prezioso ai ...

Torino-Genoa 0-0 : Perin super - Miha non passa. Non basta un buon Niang : Un primo tempo divertente, una ripresa meno emozionante. Torino-Genoa termina 0-0, anche se i granata avrebbero meritato di più al netto delle tante occasioni create. Positiva la prova di Niang, ...

Torino-Genoa 0-0 live : LA CRONACA live Primo tempo 14' Punizione di Veloso dalla trequarti, palla alle stelle. 13' Rapido contropiede dei rossoblù, il filtrante di Bertolacci è allontanato dalla difesa granata 10' Lancio ...

Torino - Genoa. Così i due tecnici : Genova - Torino : Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Molinaro; Rincon, Valdifiori, Obi; Iago Falque, Niang, Berenguer. All. Mihajlovic. A disp: Ichazo, Milinkovic-Savic, Acquah, Gustafson, De ...

