Torino | corso Regina Margherita sott' acqua

Maltempo - allagamenti in Corso Regina Margherita a Torino - : Dopo le forti piogge, si è verificata la rottura di una tubazione sotterranea che ha causato una vera e propria voragine in una strada del capoluogo piemontese. L'incidente è avvenuto nella notte di ...

Maltempo Piemonte : pioggia a Torino - voragine in corso Regina Margherita : L’ondata di Maltempo in Piemonte interessa anche Torino, dove continua a piovere per il secondo giorno consecutivo: nella notte una voragine si è aperta in centro città, in corso Regina Margherita. Sul posto e al lavoro i tecnici della Smat e del Comune per risolvere la criticità. Disagi alla viabilità: chiusa la carreggiata centrale di Regina Margherita dal Rondo’ Forca a via della Consolata. L'articolo Maltempo Piemonte: pioggia a ...

Torino-Napoli - Mihajlovic : “Ricordo ancora il 5-0 dello scorso anno. Scudetto? Tifo Napoli” : Torino-Napoli, Mihajlovic: “Ricordo ancora il 5-0 dello scorso anno. Scudetto? Tifo Napoli” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Torino-Napoli, Mihajlovic – Anticipo alle 18 del sabato per il Torino di Sinisa Mihajlovic. Per i granata arriva un’altra sfida impegnativa: allo stadio ‘Olimpico’ ci sarà il Napoli, deciso a ...

Per autobus, tram e metropolitana non ci saranno corse garantite dopo le 15: il comune di Torino ha stabilito la sospensione della ZTL Centrale per oggi

Neve : dieci centimetri a Torino - numerosi bus deviati o limitati nel percorso : Attesa e annunciata è arrivata la nevicata, sulla fascia pedemontana del Piemonte, che continuerà nelle prossime ore. Dalla notte i fiocchi si sono fatti più intensi. Non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Nevica peraltro in tutto il Piemonte, in particolare nel Cuneese, dove sono caduti 15 centimetri in pianura, 35 a Cuneo, 80 a Cr...

Torino Film Festival - frammenti di un discorso amoroso (senza il peso di Barthes) nel nuovo film di Francesca Comencini : “Agli scrittori piace solo l’odore dei loro stronzi”. Il dardo autoironico appare a metà film e lo scocca Francesca Comencini. Regista tra le più creative e meno autocelebrative della truppa engagé romanocentrica del cinema italiano post ’94, che porta al 35esimo Torino film Festival Amori che non sanno stare al mondo, tratto proprio da un suo libro del 2013 pubblicato da Fandango. Commedia un po’ nevrotica e un po’ sentimentale, volontariamente ...

Torino - la giunta Appendino fa ricorso al Tar contro Orlando. “Ministero della Giustizia ci deve 45 milioni” : Una nuova causa contro il governo. Adesso Chiara Appendino chiede 45 milioni di euro al ministero della Giustizia. È la somma che via Arenula dovrebbe versare nelle casse del Comune di Torino per le spese di manutenzione, sorveglianza e telefonia del Palazzo di Giustizia e degli altri uffici giudiziari sostenute dalla città nel periodo tra il 2012 e la metà del 2015. Fino al 2012 il ministero anticipava una quota e poi saldava le spese effettive ...

Una borsa di studio di 10 mila Euro a favore del Centro Soccorso Violenza Sessuale dell'ospedale Sant'Anna di Torino : Hanno presenziato alla conferenza stampa anche Gian Paolo Zanetta, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e Maria Grazia Corrado, ...

Riguarda sia i mezzi di superficie che la metropolitana, e durerà 24 ore: gli orari, le fasce garantite e le informazioni utili

Montella fa peggio dell’anno scorso : con Mirabelli è tornato il gelo - decisiva la sfida con il Torino! : La vittoria ottenuta contro il Sassuolo aveva permrsso a Montella di salvare la propria panchina prima della sosta. Il Milan però a Napoli ha rimediato un altro ko e il tecnico rossonero ora è tornato ad essere in bilico. Perdere 2-1 al San Paolo può capitare ma alla dirigenza del club meneghino non è andata giù la formazione, forse troppo sperimentale, schierata dall’allenatore ex Sampdoria e Fiorentina. Giocatori fuori ruolo e gran parte ...

Varie Inaugurazione biblioteca per i bambini "Ula & Op" sabato 18 novembre a Torino (in corso Unione Sovietica 220/D - 2° pianoI : In occasione dell'Inaugurazione verrà inoltre presentato il calendario 2018 dell'Associazione Ulaop con indicate le più importanti feste del mondo , che sarà disponibile a fronte di una donazione: il ...