Tonon parla di Luca e di Ivana Mrazova : Il ''Grande Fratello Vip 2'' è stato il reality show [VIDEO] che ha fatto fidanzare la coppia formata da Cecilia e Moser. Quest'ultimi hanno deciso di fidanzarsi davanti a tutte le telecamere della casa più spiata di tutta Italia. Ma dopo Cecilia ed Ignazio anche altri due ex personaggi del Grande Fratello Vip 2 sono finiti al centro di alcune pagine di Gossip. Stiamo parlando dell'ex tronista Luca Onestini e della modella Ceca Ivana Mrazova che ...

Raffaello Tonon/ Ecco quanto ha speso per la chirurgia estetica prima del Grande Fratello Vip - parla il medico : Raffaello Tonon, Ecco quanto ha speso per la chirurgia estetica prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, parla il medico che ha fatto gli interventi per renderlo in forma.(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 09:43:00 GMT)

Tonon a Pomeriggio 5 parla dell’ex fidanzata : “Non è stata una storia finta” : Raffaello Tonon a Pomeriggio 5 parla dell’ex fidanzata Rossana: la storia è stata vera Quella tra Raffaello Tonon e Rossana è stata una storia vera, reale e passionale. A ribadirlo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip a Pomeriggio 5, dove è stato chiamato a rispondere ad alcune accuse circa la veridicità di questa relazione amorosa. […] L'articolo Tonon a Pomeriggio 5 parla dell’ex fidanzata: “Non è stata una ...

Luca Onestini e Ivana stanno insieme? Parlano Aida e Tonon a Pomeriggio 5 : Grande Fratello Vip: Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono messi insieme? La verità di Aida Yespica e Raffaello Tonon Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme da quando è finito il Grande Fratello Vip? Da giorni si mormora sui social di una presunta passione segreta tra i due ma l’ex tronista di Uomini e […] L'articolo Luca Onestini e Ivana stanno insieme? Parlano Aida e Tonon a Pomeriggio 5 proviene da Gossip e Tv.

GF Vip : Tonon parla e Giulia inizia a piangere - ecco il perché Video : Che la seconda edizione del Grande Fratello Vip sia stata forse l'edizione più ricca di emozioni e di colpi di scena, è gia' saltato all'attenzione di molti, ma di certo non ci si poteva aspettare simili colpi di scena a qualche ora dalla finalissima tanto attesa. Si parla di momenti di solitudine affiancati, e forse anche alternati, a momenti di convivenza forzata tra persone famose in gran parte della penisola italiana ed altre che hanno gia' ...

GF Vip : Tonon parla e Giulia inizia a piangere - ecco il perché : Che la seconda edizione del Grande Fratello Vip sia stata forse l'edizione più ricca di emozioni e di colpi di scena, è già saltato all'attenzione di molti, ma di certo non ci si poteva aspettare simili colpi di scena a qualche ora dalla finalissima tanto attesa. Si parla di momenti di solitudine affiancati, e forse anche alternati, a momenti di convivenza forzata tra persone famose in gran parte della penisola italiana ed altre che hanno già ...

Grande Fratello Vip 2017 - giorno 83. Giulia a Ivana : «Spero un giorno di diventare come te». Anche Tonon in lacrime parlando di Luca : GFVip 2017 - Giulia De Lellis Ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip 2017. Tempo di bilanci per i concorrenti rimasti in gara che, su richiesta del GF, si aprono ai loro compagni di viaggio e ripercorrono i migliori momenti passati durante questa avventura. Giulia De Lellis e Raffaello Tonon scoppiano a piangere, parlando delle loro amicizia rispettivamente con Ivana e Luca. Grande Fratello Vip 2017, giorno 83 | Casa: l’ultima cena ...

Grande Fratello Vip - Tonon parla di Onestini e piange : "Ho riscoperto il gusto dell'amicizia" (VIDEO) : Una simpatia trasformatasi col passare del tempo in una profonda amicizia. La seconda edizione del Grande Fratello Vip verrà ricordata anche per il forte legame instaurato tra Raffaello Tonon e Luca Onestini.Apparentemente diversissimi, i due si sono supportati a vicenda nel corso delle settimane, tra scherzi, battute e sincere confessioni.prosegui la letturaGrande Fratello Vip, Tonon parla di Onestini e piange: "Ho riscoperto il gusto ...

RAFFAELLO Tonon parla DEI GENITORI / Video : mia madre non ha saputo fare il genitore (Gf Vip 2) : RAFFAELLO TONON PARLA dei GENITORI, Video: il personaggio televisivo racconta particolari importanti del suo passato con la madre e col padre. Due rapporti difficili. Grande Fratello Vip 2.(Pubblicato il Sat, 25 Nov 2017 21:57:00 GMT)

Gf Vip - Tonon è gay? Parla la ex : Da quando Raffaello Tonon è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, le voci sulla sua presunta omosessualità si rincorrono sul web. A smentire i rumor ci ha pensato la sua ex...

Gf Vip - Raffaello Tonon parla del padre : "Con lui non ho nessun rapporto" : Non solo routine, beghe domestiche o discussioni passeggere: nella Casa del Grande Fratello Vip i concorrenti si lasciano andare anche a confidenze più intime che svelano retroscena...

Gf Vip - parla la ex di Tonon : Raffaello non è gay : Mentre Raffaello Tonon vive la sua esperienza nella casa del Gf Vip, la sua ex fidanzata Rossana Feola spende qualche parola per lui.Intervistata dal settimanale Spy, Rossana ha parlato del suo rapporto con Raffaello Tonon: "Intanto ci tengo a dire che io e Raffaello non siamo più fidanzati, come qualcuno ha scritto. Ci siamo lasciati definitivamente a luglio del 2016, pur rimanendo molto amici. Siamo legati in modo indissolubile perché ...

Grande Fratello Vip - Raffaello Tonon parla di suo padre : "Non abbiamo un rapporto. Per me - lui è solo il marito di mia madre" : Raffaello Tonon, concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip, reality show in onda sulle reti Mediaset, ha parlato di suo padre durante una chiacchierata con l'ex tronista di Uomini e Donne, Luca Onestini.L'opinionista e conduttore milanese ha confessato di non avere alcun rapporto con suo padre. A colpire maggiormente, però, sono le dure parole con le quali Tonon ha descritto l'uomo:prosegui la letturaGrande Fratello Vip, ...

Raffaello Tonon squalificato dal GF VIP 2017? Non si parla d'altro : Raffaello Tonon rischia di essere squalificato al GF VIP 2017? La situazione in Casa è ormai surreale: è vero che i concorrenti sono ripresi 24 ore su 24, che sono in televisione e che ci sono dei bambini a casa che guardano, o potrebbero guardare, ma è ai limiti dell'assurdo processare tutte le frasi e gli aggettivi usati in discorsi o litigi. Alcune cose che accadono sono sicuramente poco educative e dovrebbero essere riprese o punite, ...