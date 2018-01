Terremoto Centro Italia | scoperte antiche cripte ad Accumoli con la rimozione delle

Terremoto Centro Italia : proseguono i lavori per la realizzazione delle Sae - consegnate 2.208 Soluzioni Abitative di Emergenza : Ad oggi sono stati completati i lavori in 119 aree e sono state consegnate ai Sindaci 2.208 Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) in 29 comuni. In particolare sono 884 le casette consegnate nelle Marche, 687 nel Lazio, 509 in Umbria e 128 in Abruzzo. Attualmente sono in corso lavori in 81 aree. Secondo i dati forniti dalle quattro Regioni colpite, al 28 novembre, sono complessivamente 3.662 le Sae ordinate per i 48 comuni che ne hanno fatto ...

Terremoto Centro Italia : prima campanella per la nuova scuola di Pieve Torina : “Una nuova scuola in un’area colpita dal sisma e’ una carica di fiducia per il futuro dei ragazzi che la frequenteranno e per la comunita’ intera. L’apertura di questa struttura, ecosostenibile e sicura, e’ ancora piu’ significativa perche’ frutto della grande generosita’ di tanti cittadini, di imprenditori e di associazioni della nostra regione“: lo ha dichiarato il presidente del ...

Centro Italia : nuova debole scossa di Terremoto nel maceratese avvertita - zona Pieve Torina : avvertita una nuova scossa di terremoto, debole, nel maceratese. EpiCentro vicino Pieve Torina. I dati INGV. Una scossa di terremoto di debole entità è stata registrata oggi 6 gennaio 2018,...

Ussita. Forte scossa di Terremoto : paura in Centro Italia : La terra ha tremato in Centro Italia. Una scossa di terremoto è stata avvertita in modo distinto dalla popolazione. L’epiCentro è stato localizzato ad Ussita nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. La scossa di terremoto è avvenuta alle 19.54 ed è…Continua a leggere →

Terremoto nel Centro Italia - forte scossa a Ussita : scossa di Terremoto nel Centro Italia. Una scossa di Terremoto è stata chiaramente avvertita dalla popolazione del Centro Italia, con epiCentro a Ussita, nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Il ...

Scossa di Terremoto al Centro Italia : magnitudo 3.1 nelle Marche : Un lieve aumento dell'attività sismica si registra nelle ultime ore nell'Italia centrale appenninica. Dopo due scosse magnitudo 2.5 nella zona di Amatrice e Norcia nel pomeriggio, poco fa alle...

Intenso Terremoto in Montenegro : danni in zona epicentro : Una forte scossa di terremoto magnitudo 5.2 sulla scala Richter si è verificata oggi 4 gennaio 2018, alle 11.46, nei Balcani centrali. L'epicentro nel Montenegro sud-orientale, in prossimità del...

Il discorso di fine anno di Mattarella : 'Continui l'impegno per la ricostruzione del Centro Italia dal Terremoto' Il presidente della ... : 'Vicinanza' a tutti coloro che vivono le festività in condizioni di disagio, 'per le conseguenze dei terremoti che hanno colpito larga parte dell'Italia centrale. Gli interventi per la ripresa e la ...

Terremoto Centro Italia : fuochi d’artificio e musica per il capodanno a Norcia : Norcia si prepara a festeggiare il capodanno 2018 con fuochi d’artificio, musica in piazza San Benedetto e cenoni, 16 mesi dopo la prima scossa che diede il via alla sequenza sismica tuttora in corso. Si terrà il cenone della Pro loco, quelli organizzati dai ristoratori privati, ed anche uno spettacolo pirotecnico. Federico Riva e la sua orchestra Italiana si esibiranno davanti alle macerie della Basilica di San Benedetto. Sono presenti ...

Terremoto Centro Italia : a Preci si programma il futuro : Il sindaco di Preci Pietro Bellini dopo avere consegnato quasi tutte le casette, guarda al 2018 “come l’anno in cui dovremmo non solo portare a termine la fase emergenziale post sisma, ma iniziare a realizzare progetti che possano garantire un domani a questo territorio“, spiega all’ANSA. “Dobbiamo non solo recuperare gli edifici danneggiati dal sisma, ma anche realizzare qualcosa di nuovo per essere attrattivi ...