Terremoto | Accumoli con rimozione macerie scoperte antiche cripte Comitato ' Nessuna

Terremoto Centro Italia : scoperte antiche cripte ad Accumoli con la rimozione delle macerie : “Durante la movimentazione di terra per aprire strade su far transitate le macerie degli edifici di valore storico di Accumoli , sono state rinvenute numerose cripte , molti resti ossei umani, monili, tombe e cunicoli”: lo rende noto il comitato civico “Illica Vive”, nato nel Comune devastato dal Terremoto del 2016. “Le operazioni di scavo sono effettuate nella zona rossa del paese, pertanto l’accesso e’ ...

Cosa sta succedendo alle casette del Terremoto di Amatrice e Accumoli? : Acqua gelata che si blocca nei tubi, corrente che salta impedendo il funzionamento di caldaie e riscaldamenti, impianti fognari che "sputano" acque nere fuori dai tombini, attraendo topi, mura domestiche che si trasformano, involontariamente, in uno schermo per ogni ricezione telefonica, isolando un territorio già isolato dalla tragedia del sisma del 2016. Ha le sembianze di un vaso di Pandora quello scoperchiato dai ...

Terremoto M 4.0 in Centro Italia - il sindaco di Accumoli : “Questi fenomeni riportano alla mente i tragici eventi dello scorso anno” : “Non dobbiamo creare alla rmismo, sono scosse che sicura mente turbano la tranquillita’ dei cittadini, ma adesso le sistemazioni e gli alloggi sono sicuri. Vorremmo tutti dimenticare ma purtroppo questi fenomeni , seppur lievi, riportano alla mente i tragici eventi dello scorso anno“: lo ha dichiarato il sindaco di Accumoli , Stefano Petrucci, in riferimento alla nuova forte scossa di Terremoto registrata nella notte nel reatino, ...

Terremoto OGGI/ INGV ultime scosse : Rieti - sisma M 2.5 ad Accumoli (ore 9 : 00 - 28 novembre 2017) : TERREMOTO OGGI , 28 novembre 2017: un sisma di magnitudo 2.5 sulla scala Richter è avvenuto questa mattina in provincia di Rieti . Dati INGV , aggiorname

Terremoto : 34 opere d’arte recuperate da Amatrice e Accumoli in mostra a Roma : Una testimonianza del difficile e complesso lavoro di recupero delle oltre tremila opere portate in salvo dai luoghi del Terremoto e oggi conservate nella Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale, in provincia di Rieti. E’ questo il senso della mostra ‘Rinascite. opere d’arte salvate dal sisma di Amatrice e Accumoli’, che apre i battenti oggi al Museo delle Terme di Diocleziano a Roma. Inaugurata dal ministro dei Beni ...