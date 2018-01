Tennis | Nadal torna in campo | ko con Gasquet

Tennis - classifiche Atp e Wta : Nadal e Halep in vetta. Fognini numero uno azzurro : TORINO - Lo spagnolo Rafael Nadal si conferma al comando del Tennis mondiale maschile per la ventunesima settimana. Lo spagnolo ha 995 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer a quota 9605, ...

Tennis : Nadal - primo allenamento a Melbourne con vista sugli Australian Open : Il numero 1 del mondo è sceso in campo per la prima volta alla Rod Laver Arena. Sotto gli occhi di coach Carlos Moya, Rafa ha iniziato l'ambientamento in vista del primo Slam stagionale, testando anche il suo ...

Tennis - Nadal ricomincia da Melbourne : sarà al Tie Break Tens il prossimo 10 gennaio : Rafa Nadal debutterà nella nuova stagione il prossimo 10 gennaio a Melbourne, in occasione del Tie Break Tens , torneo esibizione che lo vedrà protagonista insieme a Novak Djokovic, Stan Wawrinka, ...

Tennis : Rafael Nadal presente al TieBreak Tens di Melbourne. Meno preoccupazioni in vista degli Australian Open? : Arrivano buone notizie sul fronte “Rafael Nadal. Il n.1 del mondo, costretto a saltare il torneo di esibizione di Abu Dhabi e l’ATP di Brisbane per problemi al ginocchio, ha confermato la sua presenza all’evento TieBreak Tens di Melbourne (Australia), che si svolgerà presso la Margaret Court Arena il prossimo 10 gennaio. Un segnale dunque confortante per tutti i tifosi dello spagnolo ed il giocatore stesso che, quindi, sembra ...

Tennis - Abu Dhabi : assente Nadal - in campo Djokovic e Williams : per le finali di sabato ci sarà spazio anche per le donne con la sfida tra Serena Williams , ex numero uno del mondo (attualmente n.22 Wta), e la lettone Jelena Ostapenko , vincitrice dell' ultimo ...

Tennis - Ranking ATP 2017 – La classifica di fine anno : Nadal numero 1 davanti a Federer - Fognini migliore italiano : Ultima classifica pubblicata dalla ATP per questo 2017 che volge al termine. La settimana che chiude l’anno, infatti, ufficializza il Ranking internazionale che conoscevamo da un mese abbondante cioè da quando si è disputato il Master di Londra che ha posto fine alle competizioni. Al numero 1 si conferma naturalmente Rafael Nadal che chiude k’anno con 1040 punti di vantaggio su Roger Federer (19 settimane consecutive al vertice per ...

Tennis : Nadal chiude 2017 da n.1 : ROMA, 26 DIC - Fabio Fognini si conferma n.1 del Tennis azzurro nel 2017 nella classifica pubblicata dall'Atp, l'ultima dell'anno. Il 30enne di Arma di Taggia è stabile al n.27, così come Paolo ...

Tennis : Rafael Nadal costretto a dare forfait al torneo di esibizione di Abu Dhabi per problemi al ginocchio : Rafael Nadal non prenderà parte alla decima edizione del Mubadala World Tennis Championship, torneo di esibizione al via dal 28 dicembre ad Abu Dhabi, che avrebbe aperto ufficiosamente la stagione del numero 1 del mondo. Il tendine del ginocchio non è ancora al 100% ed Il torneo perde così un’altra importante presenza, la più prestigiosa, dopo i forfait dell’ultim’ora dello svizzero Stan Wawrinka e del canadese Milos Raonic, ...