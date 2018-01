Tennis | Australian Open 2018 – Tabellone Qualificazioni maschili Undici italiani al via

Tennis - Australian Open 2018 : Fabio Fognini il riferimento - prospettive non incoraggianti per il Bel Paese : Dal 15 al 28 gennaio si farà sul serio a Melbourne (Australia) per il primo Slam del 2018. Gli Australian Open, come al solito, daranno il via alla grande cavalcata del Tennis mondiale e le attese su quanto potrà accadere sul rovente cemento “aussie”, viste le temperature, sono tante. Fino ad ora, però, oltre alle aspettative alte lo sono anche le assenze: Andy Murray, Kei Nishikori, Serena Williams e Victoria Azarenka non saranno ai ...

Tennis : Giorgi strapazza Stephens a Sydney. Australian Open : rinuncia anche la Azarenka : Dopo il forfait ad Auckland, infatti, l'ex numero 1 del mondo ha dovuto rinunciare anche agli Australian Open, primo Slam dell'anno che scatta a Melbourne lunedì prossimo. La wild card per il main ...

Tennis - Australian Open 2018 : Victoria Azarenka non parteciperà per i problemi legati alla custodia del figlio : Victoria Azarenka non parteciperà all’Australian Open 2018, primo Slam dell’anno per il quale aveva ricevuto una wild card. L’annuncio è stato dato direttamente dagli organizzatori del torneo. La motivazione non è specificata nel tweet: non si parla di infortuni per cui è più che lecito pensare che si tratti dello stesso motivo che ha limitato il ritorno in campo della bielorussa lo scorso anno e che l’aveva già costretta ...

Tennis - Australian Open : il forfait di Serena Williams dovuto a complicanze nel parto : ... "Sono ottimista, se non succede niente di imprevisto, sarà sicuramente al via del torneo ", ha detto il coach del maiorchino come riportato da 'Give Me Sport'. Il numero 1 del mondo è alle prese con ...

Tennis - Sorteggio Australian Open 2018 : quando si svolgerà? Data - programma e orario. Tutte le teste di serie e gli italiani presenti : Sale la febbre per l’Australian Open 2018, primo Grande Slam della stagione che si disputerà a Melbourne (Australia) dal 15 gennaio. Ormai è tutto pronto per il Sorteggio che svelerà i tabelloni dei vari tornei, conosciamo ufficialmente le testa di serie e saranno purtroppo tanti i forfait tra cui spiccano quelli di Andy Murray, Kei Nishikori, Serena William. Roger Federer difenderà il titolo ed è chiamato alla consueta grande sfida con ...

Tennis - ATP Brisbane 2018 : Nick Kyrgios trionfa in finale contro Ryan Harrison. Netta vittoria dell’australiano in due set : Nick Kyrgios trionfa nell’ATP di Brisbane (Australia). Il padrone di casa ha superato in due set (6-4 6-2) l’americano Ryan Harrison (n.47 del mondo) in 1 ora e 14 minuti di partita. Un’ottima prestazione quella del n.21 ATP che conferma il buono stato di forma dopo aver battuto in semifinale il bulgaro Grigor Dimitrov (n.3 del ranking e vincitore delle ATP Finals). Nel primo set regna sovrano l’equilibrio ed è Harrison ...

Tennis : Nadal - primo allenamento a Melbourne con vista sugli Australian Open : Il numero 1 del mondo è sceso in campo per la prima volta alla Rod Laver Arena. Sotto gli occhi di coach Carlos Moya, Rafa ha iniziato l'ambientamento in vista del primo Slam stagionale, testando anche il suo ...

Australian Open 2018/ Murray e Nishikori danno forfait - Djokovic in dubbio : lo Slam perde i pezzi (Tennis) : Gli Australian Open 2018 perdono i pezzi: già due forfait illustri come quelli di Murray e Nishikori, Novak Djokovic non ha ancora deciso se partecipare mentre Tomic rifiuta la wild card(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 16:28:00 GMT)

Tennis - Kei Nishikori salta l’Australian Open : “Non mi sento pronto”. Sarà in Coppa Davis contro l’Italia? : Seconda defezione pesante per gli Australian Open che scatteranno il 16 gennaio. Dopo il forfait di Andy Murray, anche Kei Nishikori non si presenterà a Melbourne per partecipare al primo Grande Slam della stagione. Il nipponico non ha ancora recuperato completamente dall’infortunio al polso destro e preferisce non rischiare un rientro forzato. Il 28enne non gioca dal mese di agosto. Queste le parole del giapponese: “Sono desolato ...

