Tennis | ATP Sydney 2018 | rinviato a domani il match tra Fognini e Dolgopolov La pioggia

Tennis - ATP Auckland 2018 : Liam Caruana lotta ma deve arrendersi a Steve Johnson. Italo-americano ko al primo turno : Niente da fare per l’Italo-americano Liam Caruana nel primo turno dell’ATP di Auckland. L’azzurro, ripescato nel tabellone principale del torneo neozelandese da lucky loser, è stato costretto ad arrendersi all’americano Steve Johnson (n.46 ATP), venendo sconfitto con il punteggio di 7-5 7-6 in 1 ora e 45 minuti di partita. Un match in cui Caruana ha lottato, impegnando anche molto seriamente il ben più quotato avversario ...

Tennis - classifiche Atp e Wta : Nadal e Halep in vetta. Fognini numero uno azzurro : TORINO - Lo spagnolo Rafael Nadal si conferma al comando del Tennis mondiale maschile per la ventunesima settimana. Lo spagnolo ha 995 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer a quota 9605, ...

Tennis - Ranking ATP (8 gennaio) : nessun cambio in top ten - Fabio Fognini stabile al 27° posto : Come ogni lunedì è stato pubblicato il Ranking ATP aggiornato. nessun cambio in top ten, dal momento che sono stati pochi i big impegnati nei tornei della prima settimana del 2018. Mentre ci avviciniamo all’Australian Open, al numero uno c’è sempre Rafael Nadal con alle spalle Roger Federer. Il guadagno più importante nella parte alta della classifica è stato quello di Kevin Anderson, salito di tre posizioni fino all’11° posto ...

Tennis - ATP Brisbane 2018 : Nick Kyrgios trionfa in finale contro Ryan Harrison. Netta vittoria dell’australiano in due set : Nick Kyrgios trionfa nell’ATP di Brisbane (Australia). Il padrone di casa ha superato in due set (6-4 6-2) l’americano Ryan Harrison (n.47 del mondo) in 1 ora e 14 minuti di partita. Un’ottima prestazione quella del n.21 ATP che conferma il buono stato di forma dopo aver battuto in semifinale il bulgaro Grigor Dimitrov (n.3 del ranking e vincitore delle ATP Finals). Nel primo set regna sovrano l’equilibrio ed è Harrison ...

Tennis - ATP Auckland 2018 : Del Potro e Sock le stelle - Shapovalov incuriosisce - nessun italiano in tabellone : Prosegue il cammino di avvicinamento dei Tennisti del circuito ATP al primo Slam della stagione, vale a dire gli Australian Open 2018 (15-28 gennaio). L’attesa, per il grande evento di Melbourne, è crescente sperando che i forfait eccellenti non si replichino, pensando alle defezioni della statunitense Serena Williams e del britannico Andy Murray. Premesso ciò, l’ATP di Auckland (Nuova Zelanda) potrà essere un banco di prova ...

Tennis - ATP Sydney 2018 – Paolo Lorenzi batte Thompson e vola al secondo turno : Paolo Lorenzi ha sconfitto Jordan Thompson per 7-6 (5) 6-4 e si è così qualificato al secondo turno dell’ATP 250 di Sydney, torneo che precede l’Australian Open. L’azzurro ora incontrerà lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, testa di serie numero 1 che ha beneficiato di un bye al primo turno. Il numero 43 del Mondo è riuscito ad avere la meglio sull’australiano, 51 posizioni dietro di lui nel ranking e minore di 13 anni (36 ...

Tennis - Atp Brisbane : Kyrgios vola in finale : L'australiano, n° 21 Atp e terza testa di serie, nonostante il ginocchio destro dolorante, ha vinto contro Grigor Dimitrov , primo favorito del seeding e n° 3 del mondo, nonché campione in carica: ...

Tennis - ATP Sydney 2018 : Lorenzi pesca una wild card - Fognini entra agli ottavi : La settimana immediatamente precedente agli Australian Open offre il torneo ATP di Sydney: sono due gli italiani impegnati nel tabellone principale, Fabio Fognini e Paolo Lorenzi. Il primo, essendo numero 4 del seeding, entrerà in gioco direttamente agli ottavi, mentre il secondo affronterà all’esordio la wild card australiana Jordan Thompson. I due azzurri sono nella parte alta del tabellone: Lorenzi, passando il turno, affronterebbe agli ...

Tennis - ATP Doha 2018 : Stefano Travaglia deve arrendersi a Guido Pella. L’azzurro eliminato negli ottavi di finale : Niente da fare per Stefano Travaglia nel secondo turno dell’ATP di Doha (Qatar). L’azzurro è stato sconfitto dall’argentino Guido Pella (n.64 ATP) con il punteggio di 7-6 6-3 in 1 ora e 37 minuti di partita. Il 26enne di Ascoli Piceno ha lottato strenuamente nel primo parziale ma l’aver perso la frazione al tie-break ha avuto conseguenze negative, costringendolo ad alzare bandiera bianca nel secondo set e salutare il ...

Tennis - ATP Doha 2018 : la corsa di Matteo Berrettini si ferma al secondo turno. Avanti il tedesco Gojowczyk : Un po’ come Paganini, Berrettini non ripete. O, meglio, non si ripete: l’azzurro esce al secondo turno del torneo ATP di Doha al cospetto del tedesco Peter Gojowczyk, che si impone con un doppio 6-2 in un match molto rapido, durato appena 53′ di gioco e mai apparso in discussione. Nel primo parziale, durato appena 24′, l’azzurro subisce il break in apertura e non riesce mai a mettere in difficoltà ...

Tennis - ATP Doha 2018 : Stefano Travaglia schianta Jabor Al Mutawa e vola agli ottavi di finale : Dopo il successo di Matteo Berrettini l’Italia del Tennis maschile può sorridere ancora all‘ATP di Doha (Qatar). Stefano Travaglia, infatti, ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del torneo qatariano superando in due set il padrone di casa, wild card, Jabor Al Mutawa con il punteggio di 6-1 6-2 in 54 minuti di gioco. Un match letteralmente dominato dal giocatore nostrano che così attende il vincente della sfida tra ...

Tennis - ATP Doha 2018 : che impresa di Matteo Berrettini! Battuto il serbo Troicki in tre set! : Piacevole sorpresa a Doha, nel torneo ATP 250: Matteo Berrettini, numero 135 al mondo, batte il serbo Viktor Troicki, ben 80 posizioni più in alto del nostro rappresentante, in tre set, al termine di un’autentica battaglia sportiva, ed accede al secondo turno. L’italiano si impone con il punteggio di 4-6 7-6 (5) 6-4 in due ore e venti minuti di gioco ed ora affronterà il tedesco Peter Gojowczyk. Si tratta per lui della prima vittoria ...