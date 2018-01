: @YouReporter Che volevi una tempesta di sabbia? - fruscolone : @YouReporter Che volevi una tempesta di sabbia? - Maffe5 : RT @MassimoTorino76: #torino tra 20 anni non so cosa accadrà magari avremmo la tempesta di sabbia dall'Africa a dicembre?????? - MassimoTorino76 : #torino tra 20 anni non so cosa accadrà magari avremmo la tempesta di sabbia dall'Africa a dicembre?????? - danyevha : RT @vincenzoladisa: Qualche volta il destino assomiglia a una tempesta di sabbia che muta incessantemente la direzione del percorso. - sidzona : Hai appena finito di passare l'aspirapolvere e... Il cane si sgrulla, Entra marito che fa cadere un ciocco di leg… -

Leggi la notizia su ideegreen

(Di martedì 9 gennaio 2018)di, suona come il titolo di un film con molti effetti speciali e scene da godersi in 3D sul grande schermo, purtroppo ci sono luoghi in cui ladiè una delle voci da previsione del tempo “normale” o per lo meno frequente. Anche in Italia si verifica questo fenomeno, in modo piuttosto disastroso ma forse non come in altre parti del mondo in cui queste tempeste causano dei veri disastri. (altro…)diIdee Green.