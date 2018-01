Street Fighter V Arcade Edition subisce un piccolo ritardo su PS4

Video della modalità Team Versus di Street Fighter V Arcade Edition mostra gameplay - menu e opzioni : Sono arrivate nuove informazioni sulla modalità Team Versus di Street Fighter V Arcade Edition, che uscirà il 16 gennaio su PS4 e PC. Questa modalità consentirà a squadre fino a cinque giocatori di sfidarsi in torneo. Si potrà decidere quanti partecipanti far lottare, il tipo di match tra Elimination (si combatte finché non rimane un solo personaggio) e Best of Series (si contano invece le vittorie totali dei Team). Queste e altre ...

Svelati nuovi personaggi di Street Fighter V : Sakura - Blanka e Sagat tra gli altri nel video della Stagione 3 : Finalmente Capcom ha svelato quali saranno i personaggi in arrivo per la terza Stagione di Street Fighter V, annunciati durante la Capcom Cup 2017. Per l'occasione è stato mostrato anche un video. Questa volta al posto di nascondere i personaggi dietro anonime silhouette per poi svelarli completamente a pochi giorno dal rilascio, questi sono ben visibili. Magari Capcom vuole convincere i giocatori ad acquistare il character pass. Sakura sarà ...

Sagat - Blanka e Sakura : tre pezzi da novanta in arrivo con Street Fighter V : Arcade Edition : Nonostante diverse smentite e dichiarazioni che sembravano chiudere qualsiasi porta, alcuni personaggi storici di Street Fighter V sono in arrivo all'interno del roster del picchiaduro Capcom.Come riporta USgamer, la Capcom Cup 2017 si è rivelata l'occasione perfetta per mostrare due trailer riguardanti il futuro di Street Fighter V. Il primo è la sequenza introduttiva di Street Figher V: Arcade Edition e il secondo riguarda Sakura, la prima di ...

Fan di Street Fighter? Capcom annuncia l'imperdibile Street Fighter 30th Anniversary Collection : Un po' a sorpresa e senza alcun indizio o rumor che lo prevedevano, Capcom ha deciso di annunciare un titolo che potrebbe far gola a tutti i fan dei picchiaduro e in particolare a coloro che amano il franchise di Street Fighter: ecco Street Fighter 30th Anniversary Collection.Si tratta di una Collection davvero mastodontica dato che comprende ben 12 titoli della serie tra cui capitoli storici come Street Fighter, Street Fighter 2, Street Fighter ...

Capcom annuncia Street Fighter 30th Anniversary Collection : Per festeggiare i 30 anni della serie, Capcom non solo ha deciso di lanciare la modalità Arcade in Street Fighter V e la terza stagione che include i lottatori Blanka, Sagat, Sakura, Cody, Falke e G, ma ha annunciato a sorpresa la Street Fighter 30th Anniversary Collection, una raccolta che include dodici giochi della serie. Street Fighter 30th Anniversary Collection annunciato a sorpresa Con uscita fissata per Maggio 2018 su PC, ...

Il 2018 di Street Fighter V - tutto sull’imminente annuncio speciale alla Capcom Cup 2017 : Solo ieri abbiamo parlato dei 200 finali di Street Fighter V, oggi Capcom è tornata ad occuparsi del picchiaduro su PlayStation Blog snocciolando diverse novità. In particolare riguardo la Capcom Cup 2017, che non sarà scandita solo dai diversi match competitivi, ma anche da importanti annunci. La conclusione del Capcom Pro Tour annuale è l'opportunità infatti per "sganciare le bombe", cioè annunciare novità in arrivo per Street Fighter V. A ...

Blair Dame di Street Fighter EX sarà presente in Fighting EX Layer : Il PlayStation Experience sta arrivando, per cui i ragazzi di Arika hanno pensato bene di stuzzicare i giocatori in attesa dell'arrivo di Fighting EX Layer, successore di Street Fighter EX.Come riporta Dualshockers, oggi è stato rilasciato un nuovo teaser nel quale possiamo vedere una ragazza dal costume peculiare prometterci che tornerà presto. Si tratta indubbiamente di Blair Dame di Street Fighter EX, per quanto il suo costume sia ...

Street Fighter V : Arcade Edition è una celebrazione dei 30 anni della serie : Mentre questa mattina vi abbiamo riportato nuove immagini relative alla richiesta modalità Arcade di Street Fighter V, ecco che ora giungono interessanti dettagli su ciò che dovremo aspettarci da Street Fighter V: Arcade Edition.Infatti, come segnala Siliconera, Street Fighter V: Arcade Edition, in arrivo su PS4 e PC il 16 gennaio 2018, è una vera e propria celebrazione dei 30 anni della famosa serie picchiaduro e presenterà tanti percorsi e ...

200 finali e 6 percorsi per Street Fighter V Arcade Edition - nuove immagini e dettagli : Ci sono tantissime novità per Street Fighter V Arcade Edition, in uscita il prossimo 16 gennaio su PS4 e PC. Le ha fornite direttamente Capcom con un post sul blog ufficiale, affiancato anche da nuove e spettacolari immagini, che abbiamo racchiuso nella galleria in basso. Street Fighter V Arcade Edition come sappiamo proporrà in un unico pacchetto tutto quello che è uscito finora e introdurrà anche moltissime novità, come appunto la modalità ...

La modalità Arcade di Street Fighter V si mostra in alcune immagini : Nel mese di ottobre di quest'anno, Capcom ha ufficialmente confermato la richiestissima modalità Arcade per il suo Street Fighter V, Street Fighter V Arcade Edition, infatti, arriverà su PS4 e PC il 16 gennaio 2018 e includerà, oltre la succitata modalità, l'Extra Battle Mode, una Galleria e i lottatori riceveranno un secondo V-Trigger, fornendo in questo modo più opzioni ai giocatori.Oggi, grazie alla segnalazione di Gamatsu, possiamo dare uno ...

Disponibile patch 1.15 per Street Fighter V su PC e PS4 - cosa cambia e miglioramenti : Dopo la manutenzione di ieri, è Disponibile un nuovo update per Street Fighter V, l'1.15. Tutti lo possono scaricare e porta una serie di miglioramenti al personaggio di Zeku recentemente rilasciato, oltre ad alcuni cambiamenti ai DLC disponibili. Quello più importante è sicuramente una risoluzione a un bug di Zeku: "quando il giovane Zeku è all'inizio di ogni salto si perdevano le collisioni con l'avversario". Bene, questo non accadrà ...

Street Fighter V : il campione NuckleDu non sarà presente alla Capcom Cup 2017 : Brutte notizie per gli appassionati di eSport e fan di Street Fighter V, il campione NuckleDu ha svelato che non prenderà parte alla Capcom Cup 2017 per difendere il suo titolo conquistato all'edizione del 2016.Il campione, vincendo l'edizione dello scorso anno, si era garantito la partecipazione all'evento in programma per il mese di dicembre e, partecipando agli eventi CPT durante la stagione, era salito al terzo posto nella classifica ...

E se Ryu fosse Optimus Prime? Street Fighter incontra Transformers : I crossover sono una pratica piuttosto diffusa e Street Fighter ha dimostrato in più di un'occasione di potersi sposare in maniera efficace a un buon numero di franchise. Il crossover che vi proponiamo oggi è, tuttavia, a dir poco particolare.Come riportato da Destructoid, nella giornata di ieri sono spuntate delle immagini che mostrano dei Transformers basati su alcuni popolari personaggi di Street Fighter. Inizialmente si pensava all'opera di ...

Street Fighter V Arcade Edition : i nuovi V-Trigger si mostrano in un video : Street Fighter V Arcade Edition, l'edizione del famoso picchiaduro di Capcom che introdurrà la richiesta Modalità Arcade (e altro), è in arrivo il prossimo 16 gennaio 2018 per PlayStation 4 e PC e, come già annunciato dagli sviluppatori, questa versione del gioco introdurrà alcune novità, come i nuovi V-Trigger per i lottatori.Il nuovo breve trailer, segnalato da Gematsu, è dedicato proprio ai nuovi contenuti in arrivo con Street Fighter V ...