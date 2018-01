Sterlina | reazione blanda dopo il rimasto del governo May

Leggi la notizia su finanza-infograficando

(Di martedì 9 gennaio 2018) I mercati hanno reagito in modo tiepido al rimpasto dinel Regno Unito. La May più che stravolgere il suo Esecutivo ha soltanto ricollocato alcune posizioni. Malgrado questo laè andata leggermente al rialzo contro l'euro, ed anche oggi sale leggermente. Il Primo Ministro britannico ha confermato in blocco i ministri di primo piano (Esteri, Interni, Brexit, Tesoro). La novità maggiore invece è la nomina di Brandon Lewis a presidente del partito conservatore. Peraltro il suo annuncio è stato condito da una grossolana gaffe, visto che al suo posto era stato annunciato Chris Grayling - altro fedelissimo della May - come nuovo presidente dei Tories. Il tweet è stato subito cancellato ma la figuraccia è stata fatta. Alla fine l'impressione che se ne è ricavata è quella di una May molto debole. Se la premier sperava di riaffermare la sua autoritàil disastroso risultato ...