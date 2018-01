Stasera in tv – Programmi tv oggi | 9 gennaio 2018

Programmi TV di Stasera - martedì 9 gennaio 2018. Su Canale 5 Ficarra e Picone in Andiamo a quel Paese : Ficarra e Picone in Andiamo a quel Paese Rai1, ore 21.20: Romanzo Famigliare – Seconda Puntata Fiction di Francesca Archibugi del 2017, con Vittoria Puccini, Guido Caprino, Fotinì Peluso, Marco Messeri, Anita Kravos, Andrea Bosca. Prodotta in Italia. Trama: Mentre Micol è disperata perché non vuole tenere il bambino, Agostino ed Emma fanno i conti con la gravidanza della figlia e con i loro problemi di coppia. Emma riprende a frequentare ...

Stasera in tv – Programmi tv oggi - 8 gennaio 2018 : Cosa andrà in onda Stasera in tv? Tra le anticipazioni di oggi, 8 gennaio 2018, vi segnalo la fiction ‘Romanzo famigliare‘ su Rai 1, la commedia ‘Quo vado’ su Canale 5 e ‘Lo Hobbit’ su Tv8. Ma la programmazione del prime time di oggi è ancora lunga, quindi mettetevi comodi e continuate a leggere. Prima di passare agli approfondimenti dei primi 9 canali del digitale terrestre eccovi la carrellata rapida di ...

Stasera in tv : programmi tv di oggi - lunedì 8 gennaio : Sport in diretta tv . Non va mai in vacanza il calcio inglese, alle 20.45 Brighton & Hove Albion-Crystal Palace (FA Cup) su FOX SPORTS. Seconda serata Film . Il patto dei lupi con Monica Bellucci, ...

Programmi TV di Stasera - lunedì 8 gennaio 2018. Su Canale5 Checco Zalone in Quo Vado? : Checco Zalone in Quo Vado? Rai1, ore 21.25: Romanzo Famigliare – Prima Puntata Fiction di Francesca Archibugi del 2017, con Vittoria Puccini, Guido Caprino, Fotinì Peluso, Marco Messeri, Anita Kravos, Andrea Bosca. Prodotta in Italia. Trama: Emma e Micol Pagnotta vivono a Roma, praticamente da sole poiché Agostino, Capitano di Corvetta della Marina Militare, è spesso in missione. Le cose cambiano quando Agostino accetta di essere ...

Stasera in tv – Programmi tv oggi - 7 gennaio 2018 : 7 gennaio 2018: Cosa potremo vedere Stasera in tv? Lo show ‘Che tempo che fa’ su Rai 1, la fiction ‘Victoria’ su Canale 5 o uno dei film in onda sul digitale terrestre? A voi la scelta! Qui potrete trovare sia la carrellata della programmazione completa di tutti i canali del digitale terrestre che un approfondimento sui canali più visti, con anticipazioni, trame e curiosità. Programma tv Stasera, 7 gennaio ...

Programmi TV di Stasera - domenica 7 gennaio 2018. Baudo da Fazio - Cecilia Rodriguez e Ignazio da Giletti : Non è l'Arena - Massimo Giletti Rai1, ore 20.35: Che Tempo che Fa Ospiti della puntata: il Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni, Pippo Baudo e Carlo Verdone con Ilenia Pastorelli, protagonisti insieme del film Benedetta Follia in uscita nelle sale l’11 gennaio. Lo spazio dedicato alla musica vedrà ospiti i Maneskin. A seguire Il Tavolo di Che tempo che fa con la complicità di Fabio Volo, la comicità surreale di Nino ...

Stasera in tv – Programmi tv oggi - 06 gennaio 2018 : Buona festa dell’Epifania (o Befana che sia)! Cosa guardare Stasera in tv? oggi, sabato 6 gennaio 2018 c’è ‘Soliti Ignoti – Speciale lotteria Italia’ su Rai 1, ‘Alice in wonderland’ su Rai 2, ‘Planet Eart II’ sul 4 e ‘Rock Economy’ sul 5. Qui trovate: la carrellata della programmazione completa di tutti i canali del digitale terrestre un approfondimento sui canali più visti, con ...

Stasera in tv – Programmi tv oggi - 5 gennaio 2018 : Cosa potremo vedere Stasera in tv? oggi, venerdì 5 gennaio 2018, c’è ‘Cenerentola’ su Rai 1, la fiction ‘Sacrificio d’amore’ su Canale 5 e tanti film nel prime-time del digitale terrestre. Qui potrete trovare sia la carrellata della programmazione completa di tutti i canali del digitale terrestre che un approfondimento sui canali più visti, con anticipazioni, trame e curiosità. Programmi tv Stasera, 5 gennaio ...

Programmi TV di Stasera - venerdì 5 gennaio 2018. Su Rai1 Cenerentola : Cenerentola Rai1, ore 21.25: Cenerentola – 1^Tv Film di Kenneth Branagh del 2015, con Cate Blanchett, Richard Madden, Lily James, Sophie McShera. Prodotto in Usa. Durata: 105 minuti. Trama: Il padre della giovane Ella, un mercante rimasto vedovo, sposa in seconde nozze Lady Tremaine e la porta a vivere in casa insieme alle sue due figlie Anastasia e Genoveffa. Quando il padre scompare misteriosamente, Ella si ritrova in balia di una ...

Stasera in TV 4-1-2018 : quali film e programmi vedere? : Anche se l'avvento del computer e di Internet ha ridotto gli assidui spettatori della televisione, essa rimane ancora un punto di riferimento per milioni di persone in tutta Italia. La presenza di sempre una maggiore quantità di reti televisive ha così permesso di offrire un'offerta variegata al pubblico della televisione per questa sera. Giovedì 4-1-2018: cosa guardare in tv? Su Rai 1 comincia il nuovo programma di Piero Angela chiamato ...

Stasera in tv – Programmi tv oggi - 4 gennaio 2018 : Cosa potremo vedere Stasera in tv? oggi, 4 gennaio 2018, tra le anticipazioni, vi consiglio in primis il docu-programma ‘Meraviglie’ su Rai 1, ‘Gli intoccabili’ su Rete 4, ‘Le tre rose di Eva’ sul 5 o uno dei film in onda sul digitale? Qui potrete trovare sia la carrellata della programmazione completa di tutti i canali del digitale terrestre che un approfondimento sui canali più visti, con anticipazioni, ...