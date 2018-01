Sorpresa Lecce | decisione di calciomercato imprevedibile

Lecce - una Sorpresa per i tifosi : confermata l'iniziativa Video : Il #Lecce, primo nel girone C del campionato di #Serie C, è al momento in pausa e il lungo stop invernale ha permesso ai giallorossi di ricaricare le batterie in vista della seconda parte della stagione. I salentini torneranno ad allenarsi tra pochi giorni, esattamente martedì 9 gennaio, in vista della sfida di Coppa Italia di Serie C, contro il Matera. Il match si disputera' domenica 14 gennaio alle ore 15. Inizialmente la gara si sarebbe ...

Lecce - Sorpresa : cambia orario il big match : La Serie c, quest'anno più delle altre volte, è davvero difficile da seguire: stadi non fissi, orari che cambiano in continuazione e gare che spesso cambiano anche giorno. Per non parlare del fatto che, a parte i turni infrasettimanali, si gioca praticamente ogni settimana dal venerdì al lunedì. Insomma, per i tifosi, diventa davvero un'impresa stare accanto alla propria squadra, specie per i cosiddetti "trasfertisti" che seguono la squadra in ...

Sorpresa a Fondi : divieto di trasferta? I leccesi ci sono lo stesso : le foto : In settimana era stato deciso il divieto di trasferta per i tifosi del Lecce residenti in Puglia nella trasferta di Fondi. Un divieto che però era rivolto soltanto a coloro che hanno la residenza nella regione Puglia, per tutti gli altri tifosi ingresso permesso nello stadio laziale. E allora i tifosi del Lecce che abitano in altre zone d'Italia non si sono lasciati sfuggire l'occasione e, in numero inaspettato, sono arrivati a Fondi. Si contano ...

Lecce - Sorpresa allo stadio per i tifosi giallorossi : Il Lecce è pronto per una sorpresa da fare ai tifosi giallorossi. La squadra salentina è al momento prima in classifica nel girone C del campionato di Serie C e nell'ultimo match di campionato ha superato la Reggina con il risultato di 3-2. Dopo una ventina di minuti giocati molto male dal Lecce (nei quali gli ospiti si erano portati sullo 0-2), la squadra di casa ha reagito davanti a 8.000 spettatori circa e ha ribaltato il risultato (3-2 ...

Serie C - Siracusa- Lecce : dominano i salentini - Sorpresa sugli spalti - le foto : Nel quattordicesimo turno del campionato di Serie C, il Lecce vince in scioltezza, per 3-1, su uno dei campi più difficili del girone meridionale di Serie C: il "De Simone" di Siracusa. La squadra salentina esce dal campo entusiasta per una vittoria che è apparsa una prova di forza di tutto il team allenato da Fabio Liverani. Unica nota negativa, i tre infortuni che rappresentano una sorta di record: Mancosu, Di Matteo e Costa Ferreira si sono ...