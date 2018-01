Slot machine | i numeri del 2017

Slot machine : spesi 9 - 3mld I° sem. 2017 : 6.30 Nel I° semestre 2017 la spesa totale per il gioco fisico e online tramite Slot e videolotteries ha toccato i 9,3 miliardi di euro. E' quanto emerge dai dati pubblicati dall'Agenzia Dogane e monopoli relativi alla spesa nel gioco nel 2016 e nel I° semestre del 2017. E nella classifica per città, Roma è in cima con la spesa più alta per gli apparecchi da gioco. Seguono Milano e Torino ma, a breve distanza. Nella top ten rientra anche Prato.

Maxisequestro Corallo - il catanese 're delle Slot machine' : A poche ore dalla scarcerazione su cauzione di Giancarlo Tulliani da parte delle autorità di Abu Dhabi, il 57enne 're delle slot machine ' catanese Francesco Corallo - suo coindagato per riciclaggio ...

Roma : maxi sequestro al re delle Slot-machine - Corallo : Beni per 75 milioni di euro sono stati sequestrati al titolare delle maggiori attività legate al gioco d'azzardo in Italia - Beni per 75 milioni di euro riconducibili a Francesco Corallo, re delle ...

"Alle Slot machine in una sera brucio lo stipendio. Ho iniziato col resto di 1 euro di un caffè" : Carla è una donna di 48 anni di Torino che soffre di ludopatia. "In una sera brucio lo stipendio. Ho iniziato con il resto di 1 euro di un caffè" ha rivelato la donna in un'intervista a Il Corriere della sera.Le slot machine erano diventate il suo primo pensiero appena usciva dal lavoro:Finisci di lavorare, torni verso casa, poi pensi che sei solo, vedi la macchinetta al bar ed entri. E giochi. Funziona così. Sei dipendente. ...

Baretta - su Slot machine in Piemonte strada in salita : Torino, 7 dic. (askanews) 'E' un percorso in salita. Ma avendo come riferimento le gare del Bingo e delle scommesse che dobbiamo fare entro il 2018 confido che quell'appuntamento possa essere ...

Giochi e Slot machine - riforma arenata per evitare un ?buco? di oltre 2 miliardi : Impantanato. Il decreto del ministero del Tesoro per dimezzare i punti di gioco che ospitano slot machine, potrebbe non riuscire a vedere la luce prima della fine della legislatura. A pesare...

Brescia - bimbe in auto mentre il padre gioca alle Slot machine. Tracce di cocaina nel loro sangue : Due bambine, una di tre anni e l’altra di otto mesi, sono state abbandonate in auto dal padre che era andato a giocare alle slot-machine mentre la madre si prostituiva pochi metri più avanti. A trovarle è stata una pattuglia dei carabinieri di Verolanuova, vicino a Brescia, che passando accanto alla vettura ha sentito le urla di pianto provenire dall’interno. Le bambine sono state portate in ospedale per accertamenti e lì è emerso ...

Drogati di Slot machine. Usurai nelle sale giochi a caccia di nuove prede : Sembra tutto tranne un gioco, a guardare i volti riflessi sui vetri delle slot machine. Ogni puntata si consuma nella solitudine dei suoni e i colori delle «macchinette mangiasoldi» studiate apposta per creare dipendenza. Non lontano, i turisti passeggiano lungo le mura vaticane di Roma. È pomeriggio, ma potrebbe essere notte, non ci sono finestre ed è tutto illuminato artificialmente. I frequentatori sono quasi tutti ...

Piemonte - stretta sulle Slot machine. Da domani 7 su 10 sono fuorilegge : Il Piemonte tira diritto e rischia di far saltare, o quantomeno compromettere, il piano del governo per regolamentare, circoscrivendola, la diffusione del gioco d’azzardo attraverso slot machine e videolottery. Che da sole ingurgitano il 51% dei 96 miliardi che, ogni anno, gli italiani infilano in macchinette o spendono nelle sale scommesse piuttos...

Costringe madre a prostituirsi per giocare alle Slot machine : Una dipendenza dal gioco d'azzardo e dalle slot machine che lo avrebbe portato al limite e ben oltre quella di un minore di Siracusa.Avrebbe picchiato la madre per convincerla a prostituirsi e avere così i soldi per poter giocare alle slot machine. Protagonista della vicenda è un ragazzino di 15 anni di Siracusa accusato di maltrattamenti in famiglia e tentativo di estorsione. Il ragazzo è stato fermato dai carabinieri che, su disposizione ...