Sistema portuale | patto territoriale con le imprese del Fvg - Udine 20

: RT @comunevenezia: Sicurezza della navigazione in Laguna: la Giunta approva uno schema di accordo con Prefettura, Autorità di Sistema Por… - CristianoTomma2 : RT @comunevenezia: Sicurezza della navigazione in Laguna: la Giunta approva uno schema di accordo con Prefettura, Autorità di Sistema Por… - triesteprima : Sistema portuale: patto territoriale con le imprese del Fvg - LuigiBrugnaro : RT @comunevenezia: Sicurezza della navigazione in Laguna: la Giunta approva uno schema di accordo con Prefettura, Autorità di Sistema Por… - IlDrugo_ : RT @comunevenezia: Sicurezza della navigazione in Laguna: la Giunta approva uno schema di accordo con Prefettura, Autorità di Sistema Por… - comunevenezia : Sicurezza della navigazione in Laguna: la Giunta approva uno schema di accordo con Prefettura, Autorità di Sistem… -

Leggi la notizia su udine20

(Di martedì 9 gennaio 2018) ... come ha rilevato la presidente della Regione, in una logica che indirizzi lo stesso porto a superare i suoi confini per sviluppare l'economia a 360 gradi. Ilche vogliamo attuare, ...