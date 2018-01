Siria | esercito | ' Israele ha attaccato deposito armi | jet abbattuto'

Siria : 'L'esercito ha abbattuto un jet israeliano' : L'esercito Siria no ha annunciato, in un comunicato, che l'aviazione ha abbattuto un jet israeliano, dopo l'attacco delle forze dello Stato ebraico a postazioni militari vicino a Damasco. Lo stesso ...

L'esercito siriano che fa capo a Bashar al Assad dice che l'aviazione israeliana ha bombardato una base militare vicino a Damasco, nella zona di al Qutayfah. Secondo l'esercito siriano, l'attacco è avvenuto da terra e dal cielo a più riprese