Sicilia | nuova scossa di terremoto ben avvertita alle isole Eolie | i dati INGV

Canale di Sicilia - nuova scossa di 3.7 : 4.45 Una nuova scossa di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 2,59 nel Canale di Sicilia. Secondo i rilevamenti dell' Istituto nazionale di geofisica (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro in mare 57 km a sud di Modica (Ragusa).Non si segnalano danni a persone o cose cose. La scossa segue quella di magnitudo 3.9 delle 2:13, seguita a sua volta da due repliche di magnitudo 2.8 e 2.6. Già ieri altre due scosse di ...

Terremoto in Sicilia - nuova scossa vicino a Ragusa : Ragusa Torna a tremare la terra in Sicilia. Un Terremoto di magnitudo 3.5 della scala Richter è stato registrato nella tarda mattinata di mercoledì 13 dicembre sulla costa di Ragusa. Subito sono ...

Irene Grandi in Sicilia per la nuova edizione di "Equilibri " tutti siamo diversi" : Concerti, incontri letterari, spettacoli teatrali, workshop di scrittura creativa e tante altre attività fanno di "Equilibri " tutti siamo diversi" un festival unico nel suo genere. L'iniziativa mira ...

Sicilia : Falcone (Fi) - con Musumeci nuova credibilità per Istituzioni : Palermo, 18 nov. (AdnKronos) - "Con la proclamazione di Nello Musumeci alla presidenza della Regione si restituisce credibilità alle Istituzioni e si ricostruisce un rapporto di fiducia con i Siciliani. Con Nello si aprirà una nuova fase per la Sicilia, contraddistinta dal buon governo e dalla concr

Il consigliere Siciliano neoeletto e neoarrestato rischia domani una nuova condanna. E fa uno show in aula : Sabato nell'interrogatorio di garanzia Cateno De Luca. Oggi era in tribunale per un'altra vicenda che lo vede imputato di tentata concussione e abuso d'ufficio. domani la sentenza -

Dalla Sicilia può nascere una nuova sinistra - libera da calcoli elettorali : La matematica sembra dire che in Sicilia, queste elezioni, non abbiano cambiato nulla. Chi dovesse guardare solo i freddi numeri – lo fanno in tanti e anche così si spiega lo scollamento tra gruppi dirigenti (?) dei partiti e società – potrebbe tranquillamente affermare che i saldi siano identici a 5 anni fa e che solo la composizione e scomposizione delle coalizioni ha consegnato la vittoria a Nello Musumeci. Ma i numeri, certo ...

##Sicilia - terremoto nella nuova Ars : arrestato neo deputato Udc : Palermo, 8 nov. (askanews) Non sono trascorse neanche 48 ore dal rinnovo dell'Assemblea siciliana, che il nuovo Parlamento regionale è stato travolto dal primo terremoto giudiziario: il neo deputato ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 novembre : Sicilia preda degl’impresentabili. Grasso capo della nuova Sinistra : Regionali In Sicilia vince Musumeci. M5S non attrae gli astenuti Lo spoglio – Il candidato del centrodestra sfiora il 40% (quello dei 5Stelle si ferma sotto al 35), ma non avrà la maggioranza in Consiglio: l’aiuto da Sicilia Futura e Pd di Marco Palombi Colpa del Papa di Marco Travaglio È un vero peccato che lo spoglio delle schede in Sicilia sia stato così fulmineo: tanta bruciante rapidità ha rubato ai politici e ai politologi il ...

Elezioni Sicilia ultime notizie - Renzi : ‘Abbiamo perso’ - ecco la nuova vendetta della scuola : ‘Sapevamo che sarebbe finita così, tutto come previsto, è il risultato che ci aspettavamo’. Questo il laconico commento del segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, all’indomani delle Elezioni regionali tenutesi ieri, domenica 5 novembre, in Sicilia. Una disfatta ampiamente annunciata e che non sorprende, soprattutto da quando Pietro Grasso ha rinunciato alla propria candidatura quale Presidente della Regione. Elezioni ...

Palermo Cidec Sicilia organizza incontro su "La nuova disciplina dei contratti a termine ed il ruolo della contrattazione collettiva nel ... : ... le conclusioni saranno affidate alla giornalista Marianna La Barbera, che parlerà delle anomalie rappresentate da autonomi, freelance e precari nel mondo dell'informazione. I lavori si chiuderanno ...