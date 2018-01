Si rasa i capelli e li dona ai bambini con il cancro : Niamh - 14 anni - viene punita dalla scuola : "Ha infranto le regole" : Niamh Baldwin, una ragazzina di 14 anni della Cornovaglia, in Gran Bretagna, si è rasata i capelli per donarli alla Little Princess Trust, un'organizzazione che produce parrucche per bambini che hanno perso i capelli a causa del cancro. Un gesto di generosità che, però, non ha trovato riscontro positivo, almeno nella sua scuola. Infatti, quando Niamh è arrivata alla Mounts Bay Academy di Penzance, è stata ...