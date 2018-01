: Si prospetta il primo colpo del #Calciomercato: si tratta di Zinedine Machach - UltimeCalcioNa : Si prospetta il primo colpo del #Calciomercato: si tratta di Zinedine Machach - zazoomblog : #Si prospetta il primo colpo del calciomercato si tratta di Zinedine Machach #Si #prospetta #il #primo #colpo ... - magistrimarini2 : una rispolverata alla storia: il primo genocidio dei popoli del sud aspettano ancora vendetta e giustizia e già si… - sissio78 : @MoninaMichele E inizia alla grande leggo. Al contrario del desolante panorama musicale che ci prospetta il nuovo a… - GiacAlice : PRIMO GIORNO DI SCUOLA E SONO SENZA CUFFIETTE QUESTO SI PROSPETTA UN ANNO DEL CAZZO -

Leggi la notizia su ultimecalcionapoli

(Di martedì 9 gennaio 2018)sarà ildelNapoli della prossima sessione invernale. Il giovane franco-algerino, attualmente svincolato, firmerà infatti un contratto con gli azzurri, presumibilmente fino al 2022, per poi essere probabilmente dirottato in prestito in un’altra realtà di Serie A. Il suo arrivo è atteso a Napoli nei prossimi giorni. L’ex giocatore del Tolosa … L'articolo Siildel: sidiproviene da ultimecalcionapoli.it.