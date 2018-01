Shiffrin rimonta e vince a Flachau

Sci alpino - Slalom femminile Flachau 2018 : rimonta stellare di Mikaela Shiffrin! Sesta una grande Chiara Costazza : Mikaela Shiffrin ha vinto lo Slalom femminile di Flachau, in Austria: si tratta della quinta vittoria consecutiva fra i pali stretti della campionessa americana, la decima in questa stagione, considerando anche il city eventi di Oslo, il parallelo di Courchevel, la discesa di Lake Louise e i giganti di Lienz e Courchevel. Shiffrin viaggia verso il record di punti in classifica generale di Tina Maze e verso il maggior numero di vittorie in una ...