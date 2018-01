SHAMELESS - The Fugees Recensione episodio 8x09

SHAMELESS - Episodio 8x09 : The Fugees - Immagini promozionali e promo sottotitolato in italiano! : Le storie dei Gallagher cominciano a farsi interessanti, quindi vediamo cosa accadrà in questo nuovo Episodio.Attenzione: Spoiler!Frank, con l'aiuto del piccolo Liam, dà vita ad un nuovo affare: Import-Export Gallagher&Figlio, ossia un modo per fare soldi accompagnando gli emigrati illegali in Canada e acquistando lì i medicinali che negli States costano troppo.Fiona prende sul serio l'ipotesi di andare a vivere da sola, fa un giro turistico ...

SHAMELESS - "Frank's Northern Southern Express". Recensione episodio 8x08 : Riecco i Gallagher al completo nel nuovo episodio che segue la pausa natalizia. Attenzione: Spoiler!I Gallagher iniziano l'anno con un episodio interessante e diversi spunti originali, finalmente.Grande performance di Frank che si inventa un nuovo lavoro, anche se illegale, coinvolgendo il figlio piccolo, Liam, sempre più scaltro.Portare gli immigrati oltre il confine del Canada e comprare medicine per gli americani che ne hanno bisogno ...

SHAMELESS - Episodio 8x08 : Frank's Northern Southern Express - Immagini promozionali e promo sottotitolati in italiano! : Ritornano i Gallagher dopo la pausa natalizia. Che cosa combineranno stavolta?Attenzione: Spoiler!Lip cerca di aiutare Brad e Youens, ma il professore fa di tutto per farsi sbattere in galera e sembra aver rinunciato a qualsiasi cosa, persino alla propria vita. Frank si scontra con le difficoltà quotidiane che vivono i disoccupati alla ricerca di lavoro e si imbatte in un uomo deciso a fuggire in Canada con la famiglia. Così, decide di ...

SHAMELESS - "The (Mis)Education of Liam Fergus Beircheart Gallagher". Recensione episodio 8x05 : Che ve ne pare di questo episodio? E di quanto abbiamo visto finora dell'ottava stagione? Commentiamolo insieme!Attenzione: Spoiler!Anche le evoluzioni spirituali hanno un limite.Quella di Frank, ad esempio si è interrotta: non è più "Francesco" ma di nuovo Frank ed è nei suoi 40 anni, ossia (secondo il suo pensiero), l'età in cui si decolla nel lavoro e si va a letto con le mamme degli amici dei figli. E lui, puntualmente, lo fa. Ma ...

Ascolti Tv Usa 26 nov.-1° dicembre : bene il crossover Dc Comics su The Cw - in salita This Is Us e SHAMELESS - male Gotham : Periodo di vacanze, per numerose serie tv, ma non mancano le sorprese ed i debutti, che portano alcune novità.Domenica 26 novembre Poche le serie tv in onda, come Wisdom of the Crowd, in salita a 6,7 milioni di telespettatori (0.9 rating nella fascia 18-49 anni) ed Ncis: Los Angeles, anch'esso in salita a 7,6 milioni di persone (0.9 rat.). Sulla tv via cavo, Shameless sale a 1,6 milioni di telespettatori (0.6 rat.).prosegui la ...