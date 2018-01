Sestriere | slavina su condominioE' allerta per rischio valanghe

Sestriere - slavina e terrore. "Poteva essere un'altra Rigopiano" : Torino, 9 gennaio 2018 - Da Sestriere a Rigopiano, un sottile fil rouge che accomuna una tragedia sfiorata a un'altra, putroppo, passata alla storia recente. La slavina che ha travolto ieri - intorno ...

Slavina in un condominio a Sestriere : «Hai paura Federico? No, sei l’unico che non ha paura». C’è un carabiniere che cammina in mezzo alla neve con un bambino in braccio. Una colonna che arranca verso Casa Olimpia. Un condominio sfasciato da una valanga. Sestriere, ore 22,30, Sara sta guardando la tv nel suo appartamento al primo piano del San Vittorio. Boom. Saltano i vetri, i muri, l...