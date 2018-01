Sestriere | evacuato il Villaggio Olimpico | stanze invase dalla neve

Maltempo - evacuato Villaggio Olimpico di Sestriere : Un centinaio di persone sono state evacuate dal Villaggio Olimpico di Sestriere , la struttura realizzata per i Giochi del 2006 e oggi adibita a hotel e residence. La decisione è stata presa dopo che ...

Slavina su un condominio a Sestriere : "Temuto un'altra Rigopiano" | Evacuato il Villaggio olimpico : Supera i due metri la neve caduta nelle ultime 48 ore al Sestriere , dove ieri sera una valanga ha travolto un condominio . Uno dei soccorritori della Croce Rossa: "Abbiamo temuto un'altra Rigopiano, la struttura non è collassata"

Maltempo Piemonte : evacuato Villaggio olimpico a Sestriere : Dopo la valanga che questa notte ha invaso 15 appartamenti di un condomino di Sestriere, nella medesima località Piemontese la neve caduta da un cornicione del tetto è entrata in una trentina di stanze nel seminterrato del Villaggio olimpico: l’intero piano con un centinaio di persone è stato evacuato ma non si registrano feriti, salvo un addetto del personale che presta servizio al Villaggio che avrebbe battuto un polpaccio in un armadio ...