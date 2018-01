Sestriere Condominio invaso da una slavina | sfiorata la tragedia

Slavina su un condominio a Sestriere : sette famiglie evacuate | "Abbiamo temuto un'altra Rigopiano" : Supera i due metri la neve caduta nelle ultime 48 ore al Sestriere, dove ieri sera una valanga ha travolto un condominio . Uno dei soccorritori della Croce Rossa: "Abbiamo temuto un'altra Rigopiano, la struttura non è collassata"

Sestriere - valanga si abbatte su un condominio : nessun ferito. Neve e alberi sulle strade - isolate Cervinia e Cogne – FOTO : Nella notte una valanga si è abbattuta su un condominio al Sestriere, comune in provincia di Torino. La Neve ha invaso gli appartamenti fino al primo piano, senza causare feriti. I carabinieri hanno evacuato sette famiglie: in tutto 24 persone, tra cui alcuni bambini, mentre altre cinque si sono allontanate da sole al momento della valanga. Dopo Cervinia, Cogne e Gressoney, in Valle d’Aosta, anche la nota località sciistica ...

Sestriere - valanga si abbatte su un condominio : nessun ferito. Neve e alberi sulle strade - isolate Cervinia e Cogne : Nella notte una valanga si è abbattuta su un condominio al Sestriere, comune in provincia di Torino. La Neve ha invaso gli appartamenti fino al primo piano, senza causare feriti. I carabinieri hanno evacuato sette famiglie: in tutto 24 persone, tra cui alcuni bambini, mentre altre cinque si sono allontanate da sole al momento della valanga. Dopo Cervinia, Cogne e Gressoney, in Valle d’Aosta, anche la nota località sciistica piemontese, ...

Valanga su un condominio al Sestriere. Pericolo alto in Piemonte e Val d'Aosta : Notte di paura al Sestriere per una Valanga che si è abbattuta su un condominio. La neve ha invaso gli appartamenti fino al primo piano, senza causare feriti grazie all'intervento dei Carabinieri, che hanno evacuato alcune famiglie. Dopo Cervinia, Cogne e Gressoney, in Valle d'Aosta, anche la nota località sciistica Piemontese, sull'omonimo colle che collega Valle Chisone e Val Susa, è isolata. La provinciale 23 e la strada ...

Slavina su un condominio : notte di paura a Sestriere. Isolate Cogne - Gressoney e Cervinia : Continua a nevicare. Su tutto l'arco alpino l'allerta è massima. Una Slavina si è abbattuta contro un condominio di Sestriere. Alcune persone, inizialmente intrappolate nella neve, sono poi state tratte in salvo dai soccorritori. Cinque famiglie sono state evacuate. Anche in Valle d'Aosta l'allerta è massima. Mezza regione è, infatti, rimasta isolata e centinaia di persone sono state sgomberate (guarda la gallery). La ...

