Serie B Old Wild West : i migliori della 16giornata : Girone A Punti: Santiago Boffelli (Witt-Acqua S. Bernardo Alba) 27 Rimbalzi: Thomas De Min (Winterass Omnia Basket Pavia) 13 Assist: Francesco Forti (La Buca del Gatto Basket Cecina) 10 Valutazione: ...

Golden Globes - il trionfo di Big Little Lies : le molestie sessuali al centro della miniSerie dark con Nicole Kidman : È stata una delle serie più attese del 2017 e ha sbancato ai Golden Globes portando a casa i premi per miglior mini serie tv, attrice protagonista (Nicole Kidman), attrice e attore non protagonisti (Laura Dern e Alexander Skarsgard). In più Big Little Lies ha anticipato sul piccolo schermo il tema delle molestie sessuali, che ha sconvolto il mondo dell’entertainment e che è stato anche al centro anche della 75ma edizione dei Golden ...

Golden Globes Award - tra le Serie in onda su Sky vincono Big Little Lies - Fargo e This is Us : Delusione per l'Italia ai Golden Globes Award, che si sono tenuti nella notte di domenica a Los Angeles all'insegna della sobrietà e degli abiti neri, indossati dai presenti quale atto di solidarietà verso le donne vittime di molestie sessuali e per sollecitare equità professionale e salariale fra uomini e donne, anche a Hollywood. Chiamami Col Tuo Nome, di Luca Guadagnino, dopo avere ottenuto tre candidature: Miglior Film ...

“The Handmaid’s Tale” conquista 2 Golden Globe : “Miglior Serie drammatica” e “Miglior attrice protagonista” : La serie tv tornerà ad aprile 2018 in contemporanea con gli USA Dopo aver trionfato agli Emmy Awards aggiudicandosi ben 8 riconoscimenti, “The Handmaid’s Tale”,... L'articolo “The Handmaid’s Tale” conquista 2 Golden Globe: “Miglior serie drammatica” e “Miglior attrice protagonista” su Roma Daily News.

Vincitori dei Golden Globes 2018 - la lista completa : poche sorprese per le Serie tv - diverse sul fronte cinema : poche sorprese tra i Vincitori dei Golden Globes 2018, soprattutto sul fronte serie tv: i risultati della 75a edizione del premio per lo più coincidono con quelli degli Emmy Awards 2017, confermando il trionfo assoluto di Big Little Lies sia come miglior miniserie tv che per i suoi attori protagonisti. Nonostante sia stata recentemente rinnovata e quindi tecnicamente non sia più una "limited series", Big Little Lies ha trionfato nella ...

Golden Globe 2018 vincitori : la lista di attori - film e Serie tv premiati : Golden Globe 2018 vincitori. Si sono tenuti nella notte tra il 7 e l’8 gennaio gli annuali premi Golden Globe 2018 in cui sono stati premiati film, attori e serie tv migliori dell’anno appena trascorso. Di seguito ecco i momenti salienti della serata e la lista con tutti i vincitori. Leggi anche: TUTTI I CANDIDATI | vincitori DELL’ANNO SCORSO | ORARI E REPLICHE Golden Globe 2018: la serata La cerimonia si è svolta nel ...

Serie A2 Old Wild West - La 15giornata nel girone Est : Serie A2 OLD Wild West 2017-2018 15giornata, ultima di andata girone Est CALENDARIO Quindicesima e ultima giornata di andata nel girone Est di Serie A2 Old Wild West, che stabilirà le quattro squadre ...

Serie A2 Old Wild West - La 15giornata nel girone Ovest : Serie A2 OLD Wild West 2017-2018 15giornata, ultima di andata girone Ovest CALENDARIO Quindicesima e ultima giornata di andata nel girone Ovest di Serie A2 Old Wild West, che stabilirà le quattro ...

Serie B Old Wild West - Il programma della 16giornata : Ecco il programma della 16giornata di Serie B Old Wild West, prima di ritorno: Serie B OLD Wild West GIRONE A 16giornata 06/01/2018 18:00 Use Basket Computer Gross Empoli-Witt Acqua S. Bernardo Alba ...

PAOLO BERNARDINI/ In Tutti i soldi del mondo : Da Rosy Abate - La Serie a Ridley Scott - dalla tv al cinema : PAOLO BERNARDINI, noto per il ruolo di protagonista nella pubblicità di Trivago, uscirà oggi al cinema con una parte in 'Tutti i soldi del mondo' di Ridley Scott.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 16:41:00 GMT)

Serie A2 Old Wild West - Lamma e Ducarello migliori allenatori di dicembre : Lega Nazionale Pallacanestro comunica i 'migliori del mese' nel mese di dicembre nella categoria allenatori, nei due gironi Est ed Ovest del torneo di Serie A2 Old Wild West 2017-18 . Il premio, ...