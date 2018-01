Segnali positivi dal mercato del lavoro

Milan - Segnali positivi per il 2018 del club : David Han Li prende casa a Milano e Fassone vola in Cina per fare il punto con il presidente. Berlusconi: "Tornare? Non voglio illudere nessuno"

USA - Segnali positivi dal mercato immobiliare : (Teleborsa) - In aumento a novembre le compravendite di abitazioni per le quali è stato siglato solo il compromesso . Nel mese in esame l'indice pending home sales (vendite case in corso) pubblicato ...

USA - Segnali positivi dal mercato immobiliare : In aumento a novembre le compravendite di abitazioni per le quali è stato siglato solo il compromesso . Nel mese in esame l'indice pending home sales (vendite case in corso) pubblicato dall'...

Agricoltura : Segnali positivi da primo incontro fra sindacati e neo assessore Sicilia (2) : (AdnKronos) - Sull’Esa, le organizzazioni di categoria sono impegnate a ottenere "una programmazione delle competenze al servizio dei territori con particolare riferimento al ripristino e alla manutenzione delle strade di penetrazione agricola e alla salvaguardia agro ambientale". Infine i lavorator

Agricoltura : Segnali positivi da primo incontro fra sindacati e neo assessore Sicilia : Palermo, 21 dic. (AdnKronos) - Un primo incontro dal quale emergono segnali positivi quello di oggi fra il neo assessore all'Agricoltura Edy Bandiera e il commissario della Fai Cisl Sicilia Pierluigi Manca, e i segretari generali di Flai-Cgil e Uila Uil Sicilia Alfio Mannino e Nino Marino. "L’assess

PAGELLE / Roma Torino (1-2) : i voti della partita. Segnali positivi da Schick (Coppa Italia) : PAGELLE Roma Torino (1-2): i voti della partita di Coppa Italia valida per gli ottavi. I giallorossi sono incrediblmente eliminati dal torneo, Edin Dzeko si fa parare un calcio di rigore(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 12:20:00 GMT)

Stadio Roma : Montuori - Segnali positivi : Roma, 24 NOV - "Siamo contenti dei segnali positivi che arrivano dalla conferenza dei servizi. Ma soprattutto siamo soddisfatti dell'importante lavoro fatto in Campidoglio in questi mesi sul nuovo ...

Stadio Roma : Montuori - Segnali positivi : Roma, 24 NOV - "Siamo contenti dei segnali positivi che arrivano dalla conferenza dei servizi. Ma soprattutto siamo soddisfatti dell'importante lavoro fatto in Campidoglio in questi mesi sul nuovo ...

Slittino - Coppa del Mondo 2017-2018 : un buon esordio dell’Italia ad Igls - ci sono Segnali positivi : Difficile prevedere, nel complesso, un esordio migliore per la nazionale italiana di Slittino nella Coppa del Mondo. Ad Igls, gli azzurri guidati dal direttore tecnico Armin Zoeggeler si sono comportati davvero bene conquistando risultati di prestigio e, soprattutto, il primo podio stagionale. segnali davvero positivi, soprattutto dai giovani: si può ripartire da qui verso un’annata che può regalare molti sorrisi. La scelta di far esordire ...

Istat : Segnali positivi - prosegue ripresa : 13.38 "L'indicatore anticipatore sulla economia registra una variazione marcatamente positiva suggerendo la prosecuzione degli attuali ritmi di crescita". Lo ha detto il presidente dell'Istat Alleva alle Commissioni Bilancio. "A Ottobre su ...

Istat : Segnali positivi - prosegue ripresa : 13.38 "L'indicatore anticipatore sulla economia registra una variazione marcatamente positiva suggerendo la prosecuzione degli attuali ritmi di crescita". Lo ha detto il presidente dell'Istat Alleva alle Commissioni Bilancio. "A Ottobre su base trimestrale si prevede un miglioramento dell'occupazione a eccezione delle costruzioni. "Nel 2° trimestre 2017 il tasso di occupazione 15 - 34 anni è al 40,7%.17 punti in meno a Ue"."Solo 6% degli ...