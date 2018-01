Se Maroni lascia la Lombardia non farà più nulla Salvini e Berlusconi

Lega - Salvini stronca Maroni"Nessun futuro politico a Roma" "Lascia la Lombardia? È arrivato" : Il giorno dopo l'annuncio di Roberto Maroni di non ricandidarsi per la corsa alla Regione Lombardia il segretario della Lega Matteo Salvini stronca ogni futuro politico per Maroni a Roma Segui su affaritaliani.it

Grandi manovre per il voto : Maroni lascia la Lombardia : Il governatore della regione non si ricandida con la Lega alla presidenza; decisione, dice, condivisa con Salvini e Berlusconi. Resta a disposizione. Per il Pirellone in campo l'ex sindaco di Varese ...

Roberto MARONI LASCIA, niente Elezioni Regionali LOMBARDIA per "motivi personali", Attilio Fontana sfida Mariastella Gelmini come sostituto. il commento di Matteo Salvini

