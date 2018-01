Scuola - via alle iscrizioni on line : ecco la procedura da seguire Video : Pubblicità Pubblicità Ci sarà tempo fino alle 20:00 del 6 febbraio per completare l'iscrizione alle scuole elementari, medie e superiori per l'anno scolastico 2018/19. Il portale per avviare la ...

Scuola - via alle iscrizioni on line : ecco la procedura da seguire : Ci sarà tempo fino alle 20:00 del 6 febbraio per completare l’iscrizione alle scuole elementari, medie e superiori per l’anno scolastico 2018/19. Il portale per avviare la pratica è attivo dal 9 gennaio con la possibilità di registrarsi al sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dove vengono illustrati tutti i dettagli. Questo sarà soltanto il primo passo per avviare la procedura on line che sarà possibile completare ...

Nuovi pavimenti alla Scuola dell'infanzia di via Fiamme Gialle : 'Dimostriamo così un'attenzione concreta e speciale per il mondo della scuola e per gli edifici di proprietà comunale (medie, elementari, asili). Lo facciamo perché gli standard di queste strutture ...

Domani al via 'Scuolaincorsa' : Il GS Bancari Romani, già noto al mondo della corsa su strada come organizzatore della RomaOstia, si è fatto carico di tutte le spese della manifestazione

Scuola - al via le iscrizioni : ecco come si possono fare online e fino a quando : Tempo di iscrizioni. Da stamattina, 9 gennaio, scatta il periodo per poter registrare sul portale dedicato (www.iscrizioni.istruzione.it) il proprio figlio alla futura Scuola. Mandato definitivamente o quasi (alla Scuola dell’infanzia ci si iscrive ancora alla vecchia maniera) in soffitta il modulo cartaceo anche quest’anno mamme e papà dovranno districarsi tra Spid, password e codici vari che dovrebbero rendere più veloce ed efficiente la ...

Scuola - al via iscrizioni online : iscrizioni al nuovo anno scolastico ai nastri di partenza. Da domani, a partire dalle ore 9:00, per le famiglie sarà possibile registrarsi al portale dedicato alle iscrizioni online per le classi ...

Scuola - al via trattative tra Ministero e sindacati sul rinnovo del contratto : Con il nuovo anno hanno preso il via le trattative tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi per il rinnovo contrattuale della Scuola e di tutto il comparto della Conoscenza dopo ...

A confronto del valzer dei supplenti roulette e black-jack sono nulla. Eppure la loro gestione è forse il simbolo più vero della SCUOLA italiana. MARIA SOFIA ROSSI(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 06:10:00 GMT)

Campidoglio - recuperato edificio via Carpineto nel Municipio V. Prossimo anno scolastico ospiterà Scuola ‘Guglielmo Massaia’ : L’edificio di proprietà capitolina di via Carpineto, attualmente inutilizzato, torna al servizio della collettività. Dal Prossimo anno scolastico ospiterà infatti gli studenti della scuola secondaria di primo grado ‘Guglielmo Massaia’, garantendo inoltre alle casse comunali un risparmio pari a circa 275 mila euro all’anno. A tanto, infatti, ammonta il fitto passivo a carico di Roma Capitale […] L'articolo Campidoglio, recuperato edificio ...

Scuola - nel 2018 al via sperimentazione dei 4 anni in 100 Istituti superiori italiani : Individuati i 100 Istituti superiori ridotti a 4 anni , che parteciperanno ad una sperimentazione del corso di studi ridotto. Il Miur ha appena pubblicato la lista delle scuole secondarie di secondo ...

Recuperato a Roma edificio via Carpineto - sarà Scuola secondaria : Roma, 29 dic. (askanews) L'edificio di proprietà capitolina di via Carpineto, attualmente inutilizzato, torna al servizio della collettività. Dal prossimo anno scolastico ospiterà infatti gli studenti ...

Via libera Giunta Lazio a piano dimensionamento Scuola 2018/19 : Roma, 28 dic. (askanews) La Giunta regionale ha approvato, su proposta del vicepresidente con delega alla scuola Massimiliano Smeriglio, il piano di dimensionamento scolastico 2018/2019. 'Con l'...

Roma - ragazzo 15enne muore investito davanti a Scuola in via Prenestina : Roma Un ragazzo di 15 anni è morto investito da un'auto in via Prenestina 1395, alla periferia di Roma. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Il ragazzo è stato trasportato in gravi condizioni ...