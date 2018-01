Sci | annullata prima prova libera Wengen

Sci alpino - Coppa del Mondo Val d’Isere 2017 : neve e vento in Francia - invertite le gare di discesa e superG. Annullata la prova odierna : Il maltempo continua a falcidiare la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2017-2018. Il Circo Bianco si è spostato da St. Moritz a Val d’Isere ma il risultato non è cambiato. La località francese è stata colpita da forti nevicate in questi giorni, che hanno costretto gli organizzatori a prendere già una decisione importante in vista del weekend, invertendo le due gare in programma. Il superG, dunque, si disputerà sabato 16 dicembre alle ...

Sci alpino - Coppa Europa 2017-2018 : annullata la seconda manche del gigante di Kvitfjell - Vanessa Kasper era in testa : Le difficili condizioni meteo hanno impedito il regolare svolgimento della seconda manche del gigante di Kvitfjell, in Norvegia, valido per la Coppa Europa di sci alpino 2017-18. Non è ancora stato stabilito se la gara sarà recuperata e, nel caso, già si avanzano le ipotesi di una disputa della seconda metà di gara nelle date di domani o sabato. Al termine della prima manche, era in testa la svizzera Vanessa Kasper, davanti per soli 3 centesimi ...

Caldo anomalo blocca lo Sci : annullata anche la seconda prova di discesa Lake Louise : Come previsto, anche la seconda prova cronometrata della discesa di cdm uomini di Lake Louise in programma oggi e’ stata annullata: piove e fa stranamente Caldo sulle Montagne rocciose. A disposizione degli atleti, con previsioni meteo in miglioramento, resta cosi’ solo la terza prova di domani con inizio alle 20,15 ora italiana. A Lake Louise sono previste le prime gare veloci della stagione: sabato discesa e domenica ...