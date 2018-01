Sci | maltempo a Wengen | ma le gare sono confermate

Maltempo - Friuli Venezia Giulia : forti venti di Scirocco e piogge intense : forti venti di scirocco e piogge intense stanno interessando le montagne del Friuli Venezia Giulia. Su Alpi e Prealpi Carniche sono caduti fino a 100 mm in 6 ore nella zona di Barcis, nell’Alto Pordenonese,con raffiche di vento a 110 km/h sul monte Rest. Nelle ultime ore, poi, si sono sviluppati alcuni rovesci con 12 mm/ora di pioggia anche sulle Prealpi Carniche orientali e sul Gemonese, mentre sulla costa lo scirocco soffia a oltre 55 ...

Maltempo - frana a Belluno : terra e sassi Scivolati dal versante - strada chiusa : E’ stata chiusa oggi la strada che da Pian del Monte porta a Ronce, per uno smottamento in localita’ Ciroc, nel comune di Belluno. Circa 15 metri cubi di terra e sassi sono scivolati dal versante, occupando l’intera sede stradale. “Appena ricevuta la segnalazione, siamo intervenuti con gli operai comunali, sul posto con gli uomini dei vigili del fuoco. – spiega l’assessore comunale alla viabilita’ ...

Allerta Meteo - irrompe lo Scirocco : caldo record in tutt’Italia - temperature pazzesche. Attenzione al forte maltempo al Nord/Ovest : 1/26 ...

Maltempo - auto laSciano Cervinia : fine dellisolamento dopo 21 ore : Restano chiusi gli impianti di risalita del Cervino perché il personale non ha potuto raggiungere il luogo di lavoro. Nelle prossime ore gli addetti dovrebbero arrivare e gli impianti dovrebbero ...

Cervinia sotto la neve/ Video - maltempo e pericolo valanghe : Protezione Civile - "Non uScite di casa" : Cervinia sotto la neve, il maltempo ha colpito la località di Aosta: maltempo e pericolo valanghe, la Protezione Civile consiglia di non uscire di casa(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 19:12:00 GMT)

Maltempo. Frana in Friuli - impianti Sci chiusi nel torinese. Disagi nei collegamenti con le isole : Danni sono stai segnalati in Calabria e in Sicilia. Le nevicate intanto stanno concedendo una tregua a Cortina d'Ampezzo e larga parte della montagna bellunese: le precipitazioni più abbondanti a Sappada

Maltempo in Calabria - forte mareggiata a Scilla [FOTO e VIDEO] : 1/26 ...

Maltempo - Friuli : polo Sciistico di Sella Nevea senza elettricità per ore : Forte Maltempo in Friuli Venezia Giulia dove il polo sciistico montano di Sella Nevea, frazione di Chiusaforte (Udine), e’ rimasto per ore senza energia elettrica a causa di alcuni alberi che si sono abbattuti la notte scorsa sui cavi della linea a causa delle forti nevicate cadute nelle ultime ore in Alto Friuli. La soluzione del blackout elettrico è stata ulteriormente complicata dalla difficolta’ di raggiungere il centro abitato a ...

Maltempo - Monte Livata : tanta neve - al via la stagione di Sci [FOTO] : 1/5 ...

MALTEMPO - ALLERTA METEO/ Lazio - bollino arancione : neve a San CaSciano - crollano le mura (oggi - 28 dicembre) : METEO, previsioni del tempo e MALTEMPO: oggi, 28 dicembre 2017. MALTEMPO su tutto il nostro paese. Temporali e raffiche di neve portano all'ALLERTA in diverse zone.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 14:45:00 GMT)

Maltempo - neve e pioggia gelata sull'Italia. Crollano le mura a San CaSciano : Roma, 28 dicembre 2017 - Tanta neve in Trentino, ma anche sull'Appennino - nelle zona terremotate - e al Sud, pioggia e vento sul resto d'Italia. Il Maltempo non molla la presa e anche oggi causa ...

Maltempo Firenze : crolla parte delle mura medioevali San CaSciano - danni a 2 auto : crollata una porzione delle mura medioevali di San Casciano Val di Pesa (Firenze) a seguito delle piogge degli ultimi due giorni: non si segnalano feriti ma sono rimaste danneggiate due auto in sosta. Sul posto vigili del fuoco di Firenze, polizia municipale e tecnici del Comune. L’area è stata sgombrata e messa in sicurezza. L'articolo Maltempo Firenze: crolla parte delle mura medioevali San Casciano, danni a 2 auto sembra essere il primo ...

Sci - maltempo a Lienz : la Fis modifica il calendario : Bologna, 26 dicembre 2017 - Il maltempo non dà tregua alla Coppa del Mondo di sci alpino femminile che in questo inizio di stagione ha vissuto diverse modifiche di calendario. Anche nei prossimi giorni, quando a Lienz saranno in programma uno slalom gigante e uno ...