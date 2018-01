Sci alpino - Slalom femminile Flachau 2018 : rimonta stellare di Mikaela Shiffrin! Sesta una grande Chiara Costazza : Mikaela Shiffrin ha vinto lo Slalom femminile di Flachau, in Austria: si tratta della quinta vittoria consecutiva fra i pali stretti della campionessa americana, la decima in questa stagione, considerando anche il city eventi di Oslo, il parallelo di Courchevel, la discesa di Lake Louise e i giganti di Lienz e Courchevel. Shiffrin viaggia verso il record di punti in classifica generale di Tina Maze e verso il maggior numero di vittorie in una ...

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2018 in DIRETTA : mostruosa Shiffrin! Vince e fa sua la Coppa del Mondo di specialità - ottima Costazza sesta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Flachau, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Appuntamento con la tradizionale Night Race, uno degli eventi più attesi della stagione per il Circo Bianco: sulle nevi austriache andrà in scena l’imperdibile spettacolo sotto i riflettori, una classica sempre appassionante e avVincente. Ancora una volta tutte contro Mikaela Shiffrin che sta attraversando un ...

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2018 in DIRETTA : Costazza terza nella graduatoria parziale della seconda manche! Male Irene Curtoni : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Flachau, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Appuntamento con la tradizionale Night Race, uno degli eventi più attesi della stagione per il Circo Bianco: sulle nevi austriache andrà in scena l’imperdibile spettacolo sotto i riflettori, una classica sempre appassionante e avvincente. Ancora una volta tutte contro Mikaela Shiffrin che sta attraversando un ...

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2018 in DIRETTA : Costazza seconda nella graduatoria parziale della seconda manche! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Flachau, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Appuntamento con la tradizionale Night Race, uno degli eventi più attesi della stagione per il Circo Bianco: sulle nevi austriache andrà in scena l’imperdibile spettacolo sotto i riflettori, una classica sempre appassionante e avvincente. Ancora una volta tutte contro Mikaela Shiffrin che sta attraversando un ...

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2018 in DIRETTA : Costazza in vetta nella graduatoria parziale della seconda manche! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Flachau, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Appuntamento con la tradizionale Night Race, uno degli eventi più attesi della stagione per il Circo Bianco: sulle nevi austriache andrà in scena l’imperdibile spettacolo sotto i riflettori, una classica sempre appassionante e avvincente. Ancora una volta tutte contro Mikaela Shiffrin che sta attraversando un ...

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2018 in DIRETTA : iniziata la seconda manche! Fuori Manuela Moelgg : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Flachau, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Appuntamento con la tradizionale Night Race, uno degli eventi più attesi della stagione per il Circo Bianco: sulle nevi austriache andrà in scena l’imperdibile spettacolo sotto i riflettori, una classica sempre appassionante e avvincente. Ancora una volta tutte contro Mikaela Shiffrin che sta attraversando un ...

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2018 in DIRETTA : iniziata la seconda manche! Irene Curtoni vuol farci sognare! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Flachau, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Appuntamento con la tradizionale Night Race, uno degli eventi più attesi della stagione per il Circo Bianco: sulle nevi austriache andrà in scena l’imperdibile spettacolo sotto i riflettori, una classica sempre appassionante e avvincente. Ancora una volta tutte contro Mikaela Shiffrin che sta attraversando un ...

Sci alpino - Slalom Flachau 2018 : Bernadette Schild sorprende Mikaela Shiffrin nella prima manche. Irene Curtoni è sesta : È soltanto la prima manche ma lo Slalom notturno di Flachau, in Austria, si è aperto con una piccola sorpresa. Davanti a tutte non c’è Mikaela Shiffrin, “soltanto” seconda dopo la prima discesa. Il miglior tempo appartiene all’austriaca Bernadette Schild con il crono di 55″61. La sorellina di Marlies è scesa con il primo pettorale, senza riferimenti, ma interpretando meglio di tutte il difficile e tortuoso percorso ...

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2018 in DIRETTA : Schild davanti a Shiffrin! Fuori Vlhova e Holdener - Curtoni sesta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Flachau, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Appuntamento con la tradizionale Night Race, uno degli eventi più attesi della stagione per il Circo Bianco: sulle nevi austriache andrà in scena l’imperdibile spettacolo sotto i riflettori, una classica sempre appassionante e avvincente. Ancora una volta tutte contro Mikaela Shiffrin che sta attraversando un ...

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2018 in DIRETTA : Schild davanti a Shiffrin! Fuori Vlhova e Holdener : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Flachau, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Appuntamento con la tradizionale Night Race, uno degli eventi più attesi della stagione per il Circo Bianco: sulle nevi austriache andrà in scena l’imperdibile spettacolo sotto i riflettori, una classica sempre appassionante e avvincente. Ancora una volta tutte contro Mikaela Shiffrin che sta attraversando un ...

Sci alpino - Coppa Europa Innerkrems 2018 : combinata femminile interrotta dopo lo slalom. Comanda Mair - Jole Galli 17esima : La combinata femminile di Coppa Europa a Innerkrems è stata interrotta dopo la prima manche. La cittadina austriaca è stata investita da una tremenda ondata di maltempo negli ultimi giorni e gli organizzatori erano già stati costretti ad invertire il programma, facendo disputare prima lo slalom. Tuttavia, dopo la prova tra i paletti stretti, la pioggia si è intensificata e la gara è stata così rinviata. La classifica parziale vede al comando ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 – Le convocate dell’Italia per Bad Kleinkirchheim : ci sono Goggia e Brignone : Dopo lo slalom femminile in programma questa sera a Flachau (Austria), la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino ripartirà da Bad Kleinkirchheim: sulle nevi austriache andrà in scesa una discesa libere un SuperG, in programma sabato 13 e domenica 14 gennaio. Si torna a gareggiare nelle discipline veloci dopo l’abbuffata di slalom e giganti che ha caratterizzato questo avvio di 2018. Diramate anche le convocazioni in casa Italia, non ci sono ...

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2018 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin per un nuovo dominio - spettacolo con la Night Race : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Flachau, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Appuntamento con la tradizionale Night Race, uno degli eventi più attesi della stagione per il Circo Bianco: sulle nevi austriache andrà in scena l’imperdibile spettacolo sotto i riflettori, una classica sempre appassionante e avvincente. Ancora una volta tutte contro Mikaela Shiffrin che sta attraversando un ...

Sci alpino - Discesa Wengen 2018 : cancellata la prima prova cronometrata. Troppa neve e vento forte : La prima prova cronometrata di Discesa sulla pista di Wengen, dove è in programma la prossima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino maschile, è stata cancellata. Gli organizzatori sono stati costretti a prendere la decisione per via del maltempo: Troppa la neve depositatasi nella parte alta del tracciato del Lauberhorn, impedendo il corretto disputarsi della prova in previsione della gara di sabato. Il tempo non è ideale nella cittadina ...