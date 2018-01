Scende la disoccupazione Più posti per i giovani

Record di occupati a novembre - tasso di disoccupazione Scende a 11% : Gli occupati in Italia toccano la quota Record di 23,183 milioni di unità a novembre . Si tratta del massimo dall'inizio delle serie storiche nel 1977

Istat : cala la disoccupazione giovanile - ad ottobre Scende al 34 - 7% : Calo di 0,7 punti, rispetto a settembre, del tasso di disoccupazione dei giovani tra 15 e 24 anni. Complessivamente a ottobre gli occupati in Italia erano 23.082.000 in calo di 5.000 unità su settembre e in aumento di 246.000 unità su ottobre 2016