Scandalo Cesa | lettere e intercettazioni per rovinare la moglie Sentito sindaco

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 9 gennaio 2018) Continua a suscitare clamore l'incredibile vicenda che sta sconvolgendo i cittadini die l'intera amministrazione. Dopo le liti in strada e sui social network - finite in Tribunale - tra il primo cittadino Enzo Guida e sua, sulla vicenda affiorano nuovi inquietanti elementi. Secondo l'accusa, ilpd - indagato per atti persecutori nei confronti dell'ex consorte - avrebbe ordito una trappola perl'immagine dell'exe di un altro esponente dello stesso partito, colpevole di aver mantenuto invariati i rapporti amichevoli con la donna, anche dopo la separazione dei due coniugi. Secondo il gip, Nicola Erminio Paone, sarebbe stata dunque architettata ed avviata una campagna diffamatoria contro l'exdeldi, proprio da suo marito, con il contributo del suocero Domenico, ambedue obbligati - da venerdì scorso - a mantenersi a debita distanza. ...