Sanzioni fino diecimila euro per genitori che pubblicano sul web foto di minori

(Di martedì 9 gennaio 2018) Pubblicare leVIDEOdei propri figli sul web da oggi in poi potra' costare molto caro. Per la prima volta in Italia viene stabilita, infatti, una multa da parte del giudice ai danni di un genitore che avrebbe violato la privacy del figlio. Il giudice si sarebbe basato sull' articolo 96 e, in particolare, sul diritto d’autore inerente la legge 633 -1941 che prevede che il ritratto di una persona non può essere esposto al pubblico senza l’esplicito suo consenso. Multa perdi figlipubblicate in rete I giudici, sempre più spesso, sono portati a condannare icheindiscriminatamente ledei propri figli minorenni sul web. Ma questa volta, se la mamma non rispettera' l’ordinanza del giudice di rimuovere tutto il materialegrafico dal social che riguarda suo figlio di sedici anni sara' obbligata a versare la notevole cifra di 10mila ...