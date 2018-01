Sanremo | anche Favino e Hunziker nella squadra di Baglioni

Carlo Conti : "La Corrida anche in radio. Sanremo 2018? Bellissimo cast - farò degli spot simpatici. Tornare? C'è bisogno di resettare..." : Prima del ritorno in televisione previsto per la prossima primavera, si riparte dalla radio: La Corrida ricomincia con la conduzione di Carlo Conti. Ad annunciarlo è stato il direttore generale della Rai, Mario Orfeo, nel corso della presentazione di Rai Play Radio: "Abbiamo una piccola sorpresa: Carlo resterà alla radio, contrariamente a quanto potessi immaginare. Siamo riusciti a convincerlo ad avere una trasformazione da direttore ...

Lo Stato Sociale a Sanremo : "Non sapevamo - ha chiamato anche la nonna" : Una notizia che i cinque hanno ricevuto proprio mentre erano in giro per la loro città, Bologna. Da San Donato a Sanremo, è lì che hanno mosso i primi passi nel 2009 in una saletta musicale fai da te. ...

Sanremo - sorpresa Elio e le storie tese - Vanoni e Gazzè : ecco i 20 Big. Svelate anche le 8 Nuove Proposte : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli (con "Il segreto del Tempo"), Nina Zilli ("Senza appartenere"), The Kolors ("Frida"), Diodato e Roy Paci ("Adesso"), Mario...

Sanremo 2018 - i 20 cantanti in gara : ci sarà anche Laura Pausini? : Colpo di scena per Claudio Baglioni che nella serata di 'sarà Sanremo' del 15 dicembre ha annunciato chi saranno i 20 big che calcheranno il famoso palco dell'Ariston. Vi diciamo subito che i cantanti che vi parteciperanno saranno di un certo livello, non vedremo i talent appena usciti da XFactor o Amici di Maria! Scopriamo nel dettaglio chi sono i 20 big di Sanremo 2018. Sanremo 2018: Ermal Meta canterà con Fabrizio Moro sarà un Festival di ...

Sanremo - effetto Baglioni : c'è anche Avitabile tra i Pooh : Poi Nina Zilli ('Senza appartenenza'), la coppia sudista e sudata formata da Diodato e Roy Paci ('Adesso'), Annalisa ('Il mondo prima di te'), Giovanni Caccamo ('Eterno'), Renzo Rubino ('Custodire'), ...

Sarà Sanremo 2018 in diretta : quarta manche Giovani : [live_placement] Sarà Sanremo 2018, anticipazioni Sanremo 2018 entra nel vivo con l'annuncio dei 20 Big in gara nella 68esima edizione del Festival e con la scelta degli 8 Giovani cantanti della sezione Nuove Proposte. Il tutto avviene questa sera, venerdì 15 dicembre, su Rai 1 dalle 21.15 in diretta da Villa Ormond e lo seguiremo live su TvBlog. A condurre la serata Claudia Gerini e Federico Russo, con la partecipazione di Rocco Tanica. Si ...

EVA / L'ex di X-Factor conquista anche la commissione di Sarà Sanremo 2018 : Eva Pevarello in arte Eva stasera su Rai 1 prende parte a Sarà Sanremo con il brano Cosa ti salverà. L’ex concorrente di X Factor 10 a caccia di un posto sul palco dell’Ariston.(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 22:50:00 GMT)

CANTANTI BIG - FESTIVAL DI Sanremo 2018/ I nomi ufficiali : anche Roby Facchinetti nella kermesse (Sarà Sanremo) : Chi sono i big di SANREMO 2018, i nomi ufficiali dei CANTANTI: rumors e favoriti. Le ultime notizie sugli artisti che saliranno sul palco dell'Ariston per il FESTIVAL della musica italiana(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 22:32:00 GMT)

Davide Petrella / Video - in gara con 'Non può fare male" : "Stasera la canto anche per voi" (Sarà Sanremo 2018) : Video, Davide Petrella porterà in concorso il brano 'Non può fare male' con cui spera di passare la preselezione ed entrare di diritto al Festival di Sanremo. (Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 18:19:00 GMT)

L'emozione della consegna dei premi Nobel anche a Sanremo grazie ai Club Rotary : ... creando un simbolico ponte di amicizia tra Sanremo e Stoccolma, promuovendo il collegamento in diretta streaming questo pomeriggio, 10 dicembre, alle 15,30, dalla sala del Biribissi del Casinò ...

Sarà Sanremo 2018 - in giuria anche Ambra - Pelù e Francesco Facchinetti : Saranno Ambra Angiolini, Gabriele Salvatores, Piero Pelù, Irene Grandi e Francesco Facchinetti i membri della giuria Televisiva chiamata a scegliere 6 degli 8 Giovani che parteciperanno a Sanremo 2018 nella sezione Nuove Proposte nel corso di Sarà Sanremo, la sfida in onda venerdì 15 dicembre su Rai 1 in prima serata condotta da Claudia Gerini con Federico Russo.prosegui la letturaSarà Sanremo 2018, in giuria anche Ambra, Pelù e Francesco ...