Sanremo 2018/ Conferenza stampa del Festival - diretta streaming : Sting - Liam Gallagher e Pausini gli ospiti : SANREMO 2018, le ultime anticipazioni sul Festival prima della Conferenza stampa di questa mattina, ecco chi potrebbe esserci sul palcoscenico della kermesse e il toto-nomi.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 19:50:00 GMT)

Sanremo 2018 : la sfida della Hunziker - gli ospiti e la stoccata della De Filippi : Non sarà facile ripetere i numeri dell’ultimo Sanremo targato Carlo Conti-Maria De Filippi. Di sicuro Sanremo 2018 sarà colorato e nel segno dell’immaginazione. Claudio Baglioni spera di creare la magia giusta per conquistare telespettatori e critica e vincere la sfida dello share. Il direttore artistico ha presentato la sessantottesima edizione del Festival della canzone italiana nel corso della conferenza stampa svoltasi al Casino. Al suo ...

I presentatori ufficiali di Sanremo 2018 : #Sanremo2018 , alle 12:30 la conferenza in diretta streaming https://t.co/t6CRYgEG4b con il Capitano @ClaudioBaglioni e la sua squadra: @m_hunziker e @pfavino . @SanremoRai , @RaiUno , @RaiRadio2 pic.

Sanremo 2018 - il direttore di Raiuno Teodoli : 'Puntiamo al 40% di share. Nessun divieto ai comici' : Per il 68esimo Festival di Sanremo 'speriamo in un 40% di share , ma contiamo anche di superarlo'. A parlare Angelo Teodoli , direttore di Rai1 durante l'odierna presentazione della kermesse canora. '...

Sanremo2018 : ecco tutte le novità delle cinque serate del Festival. Ad affiancare Claudio Baglioni la coppia Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker : Primo Festival targato Claudio Baglioni nella veste di Direttore Artistico e “Capitano” della squadra composta da Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker. Oltre all’ “eliminazione dell’eliminazione” nella gara, sia per la categoria Campioni sia per le Nuove Proposte, saranno numerose e sostanziali le novità apportate al regolamento della prossima edizione, che vedrà le canzoni al centro dell’evento con l’obiettivo di ...

Sanremo 2018 : Claudio Baglioni condurrà con Michelle Hunkier e Favino - Super Guida TV : ... alle 12:30 la conferenza in diretta streaming https://t.co/t6CRYgEG4b con il Capitano @ClaudioBaglioni e la sua squadra: @m_hunziker e @pFavino . @SanremoRai , @RaiUno , @RaiRadio2 pic.twitter.com/...

Sanremo 2018 : date - cantanti - canzoni - ospiti e tutto quello che c'è da sapere : Cresce l'attesa per la 68esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo gli ultimi tre anni firmati magistralmente da Carlo Conti, che ha inanellato un successo dopo l'altro, la Rai ha deciso di affidare a

Sanremo 2018 : Claudio Baglioni condurrà con Michelle Hunkier e Favino : Sanremo 2018: è ufficiale la conduzione di Claudio Baglioni con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino Durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2018 le indiscrezioni delle scorse settimane hanno finalmente trovato conferma. Oramai è ufficiale: Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino saranno i co-conduttori della 68ima edizione del Festival con la supervisione del direttore artistico Claudio Baglioni. Sanremo 2018, ...

Festival di Sanremo 2018 - Baglioni : 'Meglio essere dittatore artistico che direttore' : La presentazione del sessantottesimo Festival di Sanremo che si svolgerà al teatro Ariston di Sanremo dal 6 al 10 febbraio 2018 e sarà condotto da Claudio Baglioni, che ne è anche direttore artistico, ...

Sanremo 2018 - Maria De Filippi : “Credo che sia uno sbaglio non prendere ragazzi dei talent - perché sono una realtà” : Manca poco alla 68esima edizione del Festival di Sanremo. Un’edizione, quella di Claudio Baglioni, che presenterà delle novità rispetto alle precedenti e che sarà una ‘bella sfida’ per il cantautore, visti gli ascolti da record portati a casa dalla coppia Maria De Filippi Carlo Conti. E proprio la conduttrice Mediaset, sul numero di Chi in edicola questa settimana, si lascia andare a qualche commento su questa nuova edizione: ...

Sanremo 2018 sul palco con Baglioni Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino : Il prossimo 6 febbraio andrà in onda “Sanremo 2018” quest’anno il conduttore sarà Claudio Baglioni. Nella sala stampa del Teatro del Casinò di Sanremo, Claudio Baglioni ha preso la parola prima di introdurre gli altri ospiti: «Quello che vogliamo portare è l’inventiva», ha spiegato Baglioni prima della presentazione del primo spot del Festival che lo vede protagonista. Il direttore artistico e prossimo conduttore, nelle vesti di un ...

Sanremo 2018 - Baglioni - Favino - Hunziker : «Il nostro Festival Popolar-Nazionale» : Claudio Baglioni, Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker si abbracciano e sorridono davanti ai flash dei fotografi. Sono visibilmente tesi, ma anche emozionati nel prendere parte all’evento televisivo e musicale dell’anno: il Festival di Sanremo 2018, dal 6 al 10 febbraio in prima serata su Raiuno. Saranno loro, infatti, a guidare la nave Festivaliera di quest’anno, in linea con i rumors circolati sui giornali nelle ultime ...

Sanremo 2018 : ospiti (ma non da Hollywood) - comici e rispetto della par condicio : Quali saranno gli ospiti del Festival di Sanremo? I comici ci saranno? La par condicio sarà rispettata? Sono tra le domande più frequenti alla vigilia di ogni edizione della competizione canora, in onda su Rai1. Ecco le prime risposte emerse dopo la conferenza stampa di presentazione del 9 gennaio 2018. Il programma andrà in onda […] L'articolo Sanremo 2018: ospiti (ma non da Hollywood), comici e rispetto della par condicio proviene da ...

Festival di Sanremo 2018 - Baglioni svela i primi dettagli della scenografia : «Sarà una tela bianca da imbrattare» : Claudio Baglioni Si è conclusa la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2018 (qui la diretta minuto per minuto), e tra le tante dichiarazioni – anche se quelle degne di nota sono state, a dire il vero, poche – Claudio Baglioni ha lanciato qualche anticipazione sulla scenografia che sarà allestita al teatro Ariston in occasione della kermesse. “E’ una sala da concerto, come un auditorium”, ha ...