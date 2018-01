Sanremo 2018 Conferenza stampa del Festival | diretta streaming | inizia ufficialmente il

Festival di Sanremo 2018 - conferenza stampa di presentazione in diretta : Festival di Sanremo 2018 Festival di Sanremo 2018, primo atto. A poco meno di un mese dall’avvio della 67° edizione della kermesse canora, si tiene stamane la tradizionale conferenza stampa di presentazione dell’evento (in programma dal 6 al 10 febbraio prossimi). In collegamento con il Teatro del Casinò di Sanremo, dalle 12.30 seguiremo in diretta l’incontro con i giornalisti, cui prenderanno parte gli organizzatori ed i ...

Sanremo 2018 biglietti : come prenotare gli abbonamenti in galleria – guida : Sanremo 2018 biglietti. Aprono oggi, martedì 9 gennaio 2018, le richieste di prenotazione per gli abbonamenti in galleria per assistere al 68° Festival della Canzone Italiana in programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 6 al 10 febbraio prossimi. Ecco di seguito tutte le info e modalità per prenotare il proprio posto. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Sanremo 2018 biglietti: come prenotare gli abbonamenti in galleria – guida Dalle ...

ELIO/ "Ecco perché ho detto di sì a Baglioni per Sanremo 2018!" (Stasera tutto è possibile) : Al via la nuova stagione del gioco di Rai 2 Stasera tutto è possibile. Tra gli ospiti ELIO, dopo l’annuncio dello scioglimento del gruppo una nuova avventura a teatro.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 07:37:00 GMT)

Scatta la par condicio televisiva per Sanremo 2018 - via i politici dalle prime file e premiazione muta : La par condicio televisiva per Sanremo 2018 impedirà ai politici di occupare le prime file della platea del Teatro Ariston. Con la campagna elettorale nel pieno delle sue forze, il Festival non può quindi permettere che si intralcino i lavori e dovrà quindi rivedere il cerimoniale che vede alcune delle personalità della nostra politica sedere proprio al di sotto del palco. I politici non potranno quindi godere di nessuna inquadratura in più, ...

Svelato il titolo del nuovo album di Ermal Meta atteso il 9 febbraio per Sanremo 2018 : Il titolo del nuovo album di Ermal Meta è finalmente ufficiale. L'artista di Fier ha sciolto le riserve sul nuovo lavoro, dichiarando che si chiamerà Non abbiamo armi. L'uscita è invece attesa per il 9 febbraio, a ridosso della partecipazione al Festival di Sanremo 2018 con Fabrizio Moro. Il nuovo disco sarà anche presentato in occasione di un concerto evento che l'artista terrà al Mediolanum Forum di Assago il 28 aprile prossimo, nel quale ...

Ultimo/ Parteciperà a Sanremo 2018 : “Sono emozionato - su quel palco ho visto i miei idoli” (Domenica In) : Ultimo Parteciperà a Domenica In, dove racconterà tutte le sue esperienze e il suo amore per la musica. Per lui intanto ci sono buone notizie: sarà a Sanremo 2018.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 15:24:00 GMT)

ULTIMO/ Parteciperà a Sanremo 2018 : "Nella musica ti puoi mettere a nudo - come con un amico" (Domenica In) : ULTIMO Parteciperà a Domenica In, dove racconterà tutte le sue esperienze e il suo amore per la musica. Per lui intanto ci sono buone notizie: sarà a Sanremo 2018.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 08:22:00 GMT)

Sanremo 2018/ Musicista malato di Sla : “Baglioni invitami - voglio suonare all'Ariston” : Sanremo 2018, Musicista malatodi Sla: “voglio suonare all'Ariston il mio inno alla vita”. Le ultime notizie sul Festival: dall'appello del dj alle richieste di prenotazione degli abbonamenti(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 12:20:00 GMT)

Sanremo 2018 : Claudio Baglioni - Michelle Hunziker - Pierfrancesco Favino conduttori! : La kermesse canora più famosa d’Italia, il Festival Di Sanremo sta scaldando i motori per la nuova edizione 2018. Scopriamo i Vip che formeranno la giuria televisiva, i cantanti e le nuove proposte! A poco più di un mese dal via del Festival di Sanremo 2018, in diretta su Rai1 dal 6 al 10 febbraio, manca ancora l’ufficialità sui nomi dei conduttori della kermesse musicale e televisiva più importante in Italia. Stando alle voci in ...

Sanremo 2018 - più mille euro per vedere il Festival : Il conto alla rovescia è iniziato. Ormai manca solo poco più di un mese al fischio d'inizio della 68esima edizione del Festival della canzone italiana. Sanremo 2018 è ormai alle porte. Inizierà la ...