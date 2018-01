Samsung The Wall | al CES 2018 la TV da 146 pollici

Samsung presenta “The Wall” - il primo televisore modulare da 146 pollici : Si chiama “The Wall” il televisore modulare da 146 pollici prodotto dalla Samsung che utilizza un nuovo tipo di tecnologia che elimina il bisogno della retroilluminazione. Questo è molto importante dal momento che l’eliminazione della retroilluminazione permette neri più scuri e più contrasto nell’immagine. Samsung tace sul prezzo e sulla disponibilità di The Wall, ma ha affermato che il nuovo televisore debutterà quest’anno. L’azienda ha ...

Themes Thursday di Samsung : ecco i migliori tre temi di questa settimana : In occasione del Themes Thursday, Samsung ha rilasciato tanti nuovi temi per smartphone e tablet Galaxy. ecco i migliori di questa settimana! L'articolo Themes Thursday di Samsung: ecco i migliori tre temi di questa settimana è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung : ecco i migliori temi per il Themes Thursday di questa settimana : In occasione del Themes Thursday, Samsung ha rilasciato tanti nuovi temi per smartphone e tablet Galaxy. ecco i migliori di questa settimana! L'articolo Samsung: ecco i migliori temi per il Themes Thursday di questa settimana è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung The Frame : il quadro che accende il salotto : The Frame è il televisore che cambia il modo di vivere l’intrattenimento domestico. Ha una doppia faccia, che ne nasconde almeno altre cento. Quando acceso è un gioiellino con risoluzione Ultra HD 4K con supporto HDR, da spento invece si trasforma in un quadro dai colori vividi e quasi reali ma in grado di integrarsi perfettamente con la collezione casalinga. Il bello è che, a differenza delle opere tradizionali, The Frame sa adattarsi a ogni ...

Themes Thursday di Samsung : ecco i migliori tre temi di questa settimana : In occasione del Themes Thursday, Samsung ha rilasciato una decina di nuovi temi per smartphone e tablet Galaxy. ecco i migliori tre di questa settimana! L'articolo Themes Thursday di Samsung: ecco i migliori tre temi di questa settimana è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung : ecco i migliori temi per il Themes Thursday di questa settimana : In occasione del Themes Thursday, Samsung ha rilasciato una decina di nuovi temi per smartphone e tablet Galaxy. ecco i migliori di questa settimana! L'articolo Samsung: ecco i migliori temi per il Themes Thursday di questa settimana è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Themes Thursday di Samsung : arrivano anche i primi temi per il Natale : In occasione del Themes Thursday, Samsung ha rilasciato una dozzina di nuovi temi per dispositivi Galaxy. Ecco i "migliori" di questa settimana! L'articolo Themes Thursday di Samsung: arrivano anche i primi temi per il Natale è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung rilascia 24 temi per il Themes Thursday di questa settimana : In occasione del Themes Thursday, Samsung ha rilasciato una ventina per smartphone e tablet Galaxy. Ecco i "migliori" di questa settimana! L'articolo Samsung rilascia 24 temi per il Themes Thursday di questa settimana è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung Bixby fornirà i dati meteo di The Weather Company : Da ora in poi le previsioni sulle condizioni meteorologiche date da Bixby saranno basate sulla piattaforma di The Weather Company L'articolo Samsung Bixby fornirà i dati meteo di The Weather Company è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.