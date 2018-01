Samsung Galaxy S7 miglior smartphone 2017 per vendite in USA | lontanissimo Galaxy S8

Deep Discharge Protection Tool affronta i problemi alla batteria dei Samsung Galaxy Note 8 e S8 Plus : Dalla community di XDA arriva Deep Discharge Protection Tool, un'app che fa fronte ai problemi che affliggono la batteria di alcuni Samsung Galaxy Note 8 e S8 Plus L'articolo Deep Discharge Protection Tool affronta i problemi alla batteria dei Samsung Galaxy Note 8 e S8 Plus è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A8 (2018) sbarca in Europa a 499 euro. Prezzo da medio gamma? : Il Samsung Galaxy A8 (2018) è disponibile in Olanda a 499 euro, una cifra probabilmente più alta di quanto sperato da chi ha subito apprezzato il nuovo device

Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy X : nuove informazioni su lettore di impronte e display : Presto scopriremo i prossimi smartphone di punta di Samsung, ma le attenzioni di tutti, addetti ai lavori e soprattutto leaker, sono già rivolte con insistenza a quello che verrà dopo, presumibilmente verso la fine dell'anno.

Samsung Galaxy J2 Pro (2018) ufficiale : del 2018 c'è solo il prezzo - nient'altro : Fa un po' sorridere leggere la scheda tecnica del Samsung Galaxy J2 Pro (2018) considerando che egli stesso ci ricorda, con il nome, che siamo nel 2018, anche se poi sembra uno smartphone di anni fa.

Niente svolta audio per Samsung Galaxy S8 con aggiornamento Oreo : c’è conferma ufficiale : Ci sono aspettative elevatissime da un po' di tempo a questa parte per il Samsung Galaxy S8, soprattutto in riferimento al rilascio dell'aggiornamento Android Oreo, ma di tanto in tanto spuntano notizie che ci riportano coi piedi per terra e che per forza di cose devono essere prese in considerazione da chi ha deciso di puntare sullo smartphone nell'ultimo anno. Dopo avervi parlato di due funzionalità apprezzabili pronte a sbarcare sul top di ...

Addio ad un’altra funzione su Samsung Galaxy S8 e S7 : perdita di Geo News : Presto i possessori di Samsung Galaxy S8 e S7 dovranno dire Addio ad un'altra delle funzionalità proprietarie offerte dal parco software del produttore asiatico. Almeno stavolta, a differenza dell'ultima (ci riferiamo alla prossima perdita del servizio di backup e restore su cloud delle applicazioni e dei relativi dati, prorogata fino al 6 febbraio 2018), gli utenti potrebbero soffrire meno della perdita che gli si prospetta. Nel suo continuo ...

Foto introduttive al Samsung Galaxy Note 10 - il futuro in anticipo : Che ne direste di dare uno sguardo al futuro Samsung Galaxy Note 10? Col Note 8 presentato nel corso della scorsa estate, ed il Note 9 in programma per la stessa stagione del 2018, servirà proiettarsi decisamente più avanti per cercare di concepire qualche dettagli relativamente a quello che Benjamin Geskin definisce essere la generazione phablet del brand asiatico del 2020. Non dell'anno prossimo, come in molti avremmo potuto ipotizzare, ma ...

Dettagli ulteriori sulla fotocamera di Samsung Galaxy S9 : S9 Plus superiore in tutto? : Torniamo ad affrontare il discorso relativo a Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, visti gli ultimi rumors emersi relativi alla fotocamera, e più in particolare al livello di luminosità che contrassegnerà i rispettivi moduli. Il primo si dice disporrà di un comparto con apertura f/1.5, che scendono a 1.4 nel caso della variante maggiore. Non sarà questo l'unico aspetto che distinguerà il Samsung Galaxy S9 da S9 Plus, che dovrebbero differenziarsi ...

I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus potrebbero avere fotocamere con apertura F/1.5 e F/1.4 : Stando ad una delle ultime indiscrezioni, i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus dovrebbero poter contare su un comparto fotografico migliorato

Samsung Galaxy S9 - svelati i dettagli sul processore Exynos 9810 - Data uscita - prezzo - scheda tecnica e rumors : rumors e indiscrezioni su Samsung Galaxy S9 e S9+ Samsung Galaxy S9, svelati i dettagli sul processore Exynos 9810 - Data uscita, prezzo, scheda tecnica e rumors Giovedì 4 gennaio è stato tolto il ...

Conveniente prezzo del Samsung Galaxy S8 il 7 gennaio? Offerte MediaWorld - Unieuro e non solo : In tanti qui in Italia hanno aspettato che si chiudessero le festività natalizie per acquistare un nuovo smartphone, magari nella speranza di andare incontro al miglior prezzo possibile per device come il Samsung Galaxy S8. Come stanno le cose oggi 7 gennaio per coloro che hanno nel mirino questo top di gamma Android? Quello attuale è il momento giusto per portarselo a casa? Cerchiamo di capirlo insieme grazie alle ultime informazioni ...

Samsung Galaxy S6 Come cambiare numero delle icone sulla Home : Aggiungere icone sulla Home Samsung Galaxy S6 La migliore guida per cambiare il numero delle icone sul telefono Android Samsung S6.

Samsung Galaxy Note 10 : un concept ci mostra come potrebbe essere : Stando a Benjamin Geskin, il Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe essere lanciato nel 2020 (e non il prossimo anno) e vantare un design futuristico

Samsung Galaxy S9 - rivelati dettagli sulle cornici / Data uscita - prezzo - scheda tecnica e rumors : Il nuovo Samsung Galaxy S9 foto pantareinews.com Samsung Galaxy S9, rivelati dettagli sulle cornici / Data uscita, prezzo, scheda tecnica e rumors É sempre più vicina l'uscita dei Samsung Galaxy S9 e ...