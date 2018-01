Salvini a Maroni | ' Se lasci ruolo non puoi fare altro'

Lombardia - Salvini a Maroni : se lasci il ruolo non puoi fare altro : "Se lasci il tuo incarico in Regione Lombardia che vale molto di più di tanti ministeri evidentemente in politica non puoi più fare altro". A dirlo è Matteo Salvini, segretario della Lega, commentando il passo indietro di Roberto Maroni ai microfoni di Radio 24.

Elezioni 2018 - la carta Maroni scuote l'alleanza. Salvini infuriato sospetta l'inciucio : Soprattutto, però, la mossa di Maroni rischia di complicargli la vita politica dopo il 4 marzo. Un colpo basso, lo definisce con i fedelissimi, un fuoco amico esploso quando meno se lo aspettava. Poi ...

Il retroscena L'azzardo di Maroni e l'ira di Salvini per la congiura di palazzo : Politica, tattica e ambizioni personali Dietro la scelta di Maroni c'è la politica, le ambizioni personali e la tattica. Tre motivi, ciascuno intrecciato all'altro. Ma nonostante tutto questo, la sua ...

Vertice Berlusconi-Meloni-Salvini e la non candidatura bis di Maroni : Ieri, a poche ore dalla conclusione della riunione a Villa San Martino, ad Arcore, dove Silvio Berlusconi ha ospitato Giorgia Meloni e Matteo Salvini, è trapelata la notizia della probabile non ricandidatura di Roberto Maroni alla presidenza della Regione Lombardia. La motivazione di questa decisione, di natura personale e privata, non avrebbe tuttavia colto alla sprovvista i tre leader di Centrodestra; già nella giornata di ieri infatti, i tre ...

Lega - i sondaggi premiano Salvini Con lui più voti che con Maroni Su Affari l'analisi di Pessato (Swg) : Leader della Lega? Meglio Matteo Salvini di Roberto Maroni. Non ci sono dubbi, almeno per Maurizio Pessato, presidente di Swg intervistato da Affaritaliani.it. "In questa fase Salvini rappresenta la Lega e... Segui su Affaritaliani.it

Maroni : 'Non mi candido ma sono a disposizione. Bene Salvini premier' : Il Governatore della Lombardia non si ricandiderà alla guida della Regione per 'motivi personali', in pole ora c'è l'ex sindaco di Varese, Attilio Fontana. Poi smentisce le divergenze con il leader ...

Maroni premier : ecco il piano La chiave è il Centrodestra a 4 Lupi & C. diranno no Salvini - sì Bobo : Un piano perfetto. Quasi diabolico. Secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti leghiste qualificate, Roberto Maroni sta giocando una vera e propria "partita a poker". Obiettivo tornare a Roma, dopo le elezioni politiche, con un ruolo di primo piano nel prossimo governo... Segui su affaritaliani.it

Regionali - la conferma di Salvini Maroni lascia - Fontana candidato : Maroni lascia? Salvini: "Sono dispiaciuto", ma quando sono in ballo vicende personali "la politica deve fare un passo indietro". Fontana? "Adatto per quel ruolo" Segui su affaritaliani.it

"Maroni presidente del consiglio" Ecco il gruppo Fb - patto anti-Salvini : "Roberto Maroni presidente del consiglio". Su Facebook nasce un nuovo gruppo. Chissà se si tratta solo di un buon auspicio o qualcosa di più... LA CURIOSITA' Segui su affaritaliani.it

LOMBARDIA - MARONI LASCIA/ Attilio Fontana candidato contro Mariastella Gelmini? Matteo Salvini : “una ipotesi” : Roberto MARONI LASCIA, niente Elezioni Regionali LOMBARDIA per "motivi personali", Attilio Fontana sfida Mariastella Gelmini come sostituto. il commento di Matteo Salvini(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 10:33:00 GMT)