SALONE DEL LIBRO | PIERO FASSINO INDAGATO Torino | turbativa d' asta e falso ideologico

SALONE DEL libro - Fassino indagato per turbativa d’asta : il Lingotto e il ruolo di Gl Events al centro dell’inchiesta : Il Lingotto non poteva essere mollato. Il polo fieristico ricavato nella storica fabbrica della Fiat doveva rimanere la sede del Salone internazionale del libro di Torino nonostante l’affitto degli spazi fosse troppo caro per i bilanci della fondazione pubblica che dal 1999 organizza la fiera dell’editoria. Su questi presupposti si sviluppa l’inchiesta della procura di Torino cominciata nel 2015 e che ora vede indagato Piero Fassino, uomo forte ...

La Fondazione del libro va in liquidazione Il SALONE guarda al futuro : L’ultimo atto è andato in scena ieri, nello studio di un notaio nel centro di Torino, il posto giusto dove si discutono gli affari post-mortem. Dopo 24 anni - di cui gli ultimi due passati su un ottovolante di conti in rosso, inchieste giudiziarie e bruschi addii di soci non secondari come gli editori, la Fondazione per il libro che organizza il Sa...

