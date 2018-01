Sacchetti di plastica biodegradabile nei supermercati | quello che c' è da sapere

Che tristezza gli sfigati paladini anti-Sacchetti di plastica a pagamento : sono solo spilorci e complessati : Che tristezza gli sfigati dei sacchetti. Stanno riempiendo le bacheche dei social network di annunci roboanti contro il “sistema” che li costringe ad “andare in rovina” per due centesimi. Pensano persino di essere furbi invece si dimostrano semplicemente idioti. Quando pubblicano le foto dell’etichetta attaccata sulla buccia del frutto per non pagare i due centesimi del sacchetto, non solo palesano tutta la loro ...

Sacchetti ortofrutta a pagamento - il divieto di quelli in plastica non l’ha imposto la Ue. La decisione è del governo : Il divieto è scattato al grido di “Ce lo chiede l’Europa”. Ma Bruxelles, a ben guardare, non c’entra nulla con il diktat che dall’1 gennaio impone ai consumatori italiani che acquistano frutta e verdura di confezionarle in Sacchettini di plastica biodegradabile e compostabile rigorosamente usa e getta e a pagamento. E’ stato il governo Gentiloni, con un emendamento infilato la scorsa estate nel Dl Mezzogiorno durante il ...

Sacchetti di plastica bio : costeranno 4-12 euro l'anno a famiglia - : Dall'1 gennaio 2018 le buste biodegradabili per frutta, verdura, carne e pesce sono a pagamento. L'Osservatorio di Assobioplastiche ha stimato il costo di ognuna tra 1 e 3 centesimi: ogni cittadino ne ...

Sacchetti di plastica per alimenti - ora a pagamento anche in Brianza : ... con impegni e azioni concrete, la strada tracciata in questi anni e la strategia messa a punto, basata sulla corretta gestione dei rifiuti da parte dei comuni, l'economia circolare promossa dalle ...

La tassa sui Sacchetti di plastica fa ricca la manager renziana : L'obbligo di comprarli scatta da domani, ma nei supermercati si respira già il malumore dei clienti per la «tassa sui sacchetti».Quel che non è ancora chiaro a chi fa la spesa, è chi incasserà i proventi della nuova subdola imposta. Per capire chi in queste ore sorride al pensiero dei sacchetti a pagamento bisogna mettere insieme alcuni fatti, qualche sospetto e un numero impressionante di coincidenze. Che hanno una data ...

Addio plastica - solo Sacchetti bio. Ma si pagheranno anche quelli : Roma, 30 dicembre 2017 - La lotta all'inquinamento causato dai sacchetti di plastica leggera viene scaricata sui portafogli dei consumatori. Invece di fornire alternative (ad esempio, sacchetti di ...

Nel 2018 spariranno i Sacchetti di plastica leggeri : ... con impegni e azioni concrete, la strada tracciata in questi anni e la strategia messa a punto, basata sulla corretta gestione dei rifiuti da parte dei comuni, l'economia circolare promossa dalle ...

Stop ai Sacchetti di plastica leggeri e ultraleggeri - al bando dal 1 gennaio 2018 : ... con impegni e azioni concrete, la strada tracciata in questi anni e la strategia messa a punto, basata sulla corretta gestione dei rifiuti da parte dei comuni, l'economia circolare promossa dalle ...

Supermarket - basta Sacchetti di plastica gratis per frutta e verdura : basta coi sacchetti di plastica gratis per frutta e verdura nei supermercati. Dal prossimo 1° gennaio entra in vigore la direttiva europea promulgata a tutela dell’ambiente dove vanno a cumularsi i residui della plastica. Nei paesi della Ue si intende disincentivare l’utilizzo spesso eccessivo o superfluo del sacchetto non degradabile che finisce per sminuzzarsi in particolato inquinante. Verrà rimpiazzato da buste biodegradabili a ...