Sacchetti bio | li paghiamo due volte? Sì | come tutto quello che finisce nell’umido

Sacchetti di plastica biodegradabile nei supermercati : quello che c'è da sapere : ... quello che c'è da sapere Ora che la polemica politica sui 'bioSacchetti' sembra essersi placata, facciamo un po' di chiarezza: bioplastiche e plastiche biodegradabili sono la stessa cosa? Da che ...

Finite le Feste - rientro da paura. Sacchetti bio e bottoni nucleari in testa : di Giulio Scarantino L’Epifania tutte le Feste porta via: nel nostro paese, però, sembra essere arrivata in anticipo. Infatti è bastato qualche giorno per spezzare l’incantesimo dei giorni fatati delle Feste. Quei giorni incantati e pieni di buoni propositi, come nel discorso del Presidente Mattarella e, soprattutto, nel silenzio dei nostri politici: finalmente con la bocca e la pancia piena della cena del veglione e non di false promesse e giri ...

Sacchetti bio : in Sicilia iniziativa per promuovere ambiente - salute e territorio : In Sicilia la polemica sulle bio-shopper a pagamento – che in questi giorni sta rimbalzando sui media – si trasforma in promozione per l’ambiente e la salute. Un’operazione legata alla valorizzazione del territorio e del comparto agricolo, che mira a costruire fiducia nei consumatori, oggi trascinati dalla rivolta digitale (e non solo) contro la legge 123/2017 entrata in vigore l’1 gennaio. Acquistando tre prodotti al banco dell’ortofrutta ...

Rassegna stampa 8.1.2018. I Sacchetti bio finiscono in discarica : così i cittadini pagano due volte : Il Fatto Quotidiano, economia. "Bitcoin, a furia di correre la criptovaluta perderà peso come moneta alternativa". Fanpage. 'Bollette a 28 giorni: dal 4 aprile le compagnie dovranno tornare alla ...

Sacchetti bio : adesso si pagano anche in farmacia : Il 2018 è iniziato all’insegna dei Sacchetti bio finiti alla ribalta per la cosiddetta tassa sulla spesa. Dal primo gennaio è diventato obbligatorio usare il sacchetto bio per imbustare la frutta al supermercato. Un costo in media di 0,2 centesimi…Continua a leggere →

Vi prego - diteci la verità sui Sacchetti biodegradabili. E anche sulle etichette : Il quadro è preoccupante: se le intercettazioni telefoniche sono servite a esporre comportamenti furbastri e corrotti della nostra classe politica, le ormai famose norme sui sacchetti biodegradabili a pagamento e le discussioni che ne sono seguite, testimoniano la leggerezza con cui si prendono le decisioni e si scrivono le leggi nel nostro Paese e anche la scarsa propensione ad ammettere e correggere gli errori quando emergono. Diceva Otto von ...

Sacchetti ortofrutta bio a pagamento : Assobioplastiche fa chiarezza : In riferimento a quanto emerso ieri nel corso della trasmissione radiofonica “24 mattino con Oscar Giannino”, ripreso da altri organi di informazione e poi diffuso sul web – Assobioplastiche precisa che le borse per alimenti sfusi utilizzate come imballaggio primario, oltre a dover essere di spessore inferiore i 15 micron, biodegradabili e compostabili conformemente allo standard UNI EN 13432 e quindi riutilizzabili per la ...

Gran Bretagna - in arrivo tassa sui bicchieri del caffè (30 volte più alta di quella sui Sacchetti bio) : La buona abitudine, per diventare tale, ha bisogno dell'incentivo. Lo sanno i genitori quando per educare i figli alternano il bastone e la carota. Ma se la buona abitudine chiede al cittadino uno ...

Sacchetti bio a pagamento? Andranno in discarica : gli italiani li pagheranno 2 volte : I nuovi Sacchettini per l’ortofrutta sono biodegradabili, compostabili e quasi ovunque si possono usare per la raccolta dell’organico, ma nella realtà prenderanno sempre più spesso la via della discarica. Possibile? Sì, perché il governo ha reso obbligatorie e a pagamento queste bustine per gli alimenti sfusi nei supermercati dopo aver cominciato a incentivare (in accordo con le politiche energetiche dell’Ue) gli impianti per ...

Sacchetti bio - anche Coop è contraria : 'Faremo proposte diverse' : ... quale sarebbe la contaminazione? La finta 'presidenta' Ma torniamo a Bernarda Renzi: 'Ella', prosegue Matteo, 'è presidenta dell'azienda che produce tutti i Sacchetti del mondo'. Insomma, una sorta ...

Ambiente : Wwf sui Sacchetti bio - prioritario ridurre l’inquinamento plastico : Spostare il dibattito sui sacchetti bio sul fronte Ambiente, il più importante e quello che sta alla base della norma che li rende obbligatori, visto che un sacchetto di plastica non correttamente smaltito, secondo l’Agenzia Europea per l’Ambiente, può restare nell’Ambiente da 15 a ben 1000 anni. “È un paradosso quello di utilizzare il materiale come la plastica, nato per durare nei secoli, per la creazione di oggetti ‘usa e ...

Sacchetti bio - la polemica resta alta : Molto dura Fida-Confcommercio: 'soltanto chi non ha mai lavorato in un punto vendita puo' pensare che siano percorribili soluzioni fantascientifiche, come quelle dell'utilizzo di Sacchetti portati da ...

Sacchetti ortofrutta bio a pagamento - Coop : “Siamo contrari - ecco le nostre soluzioni alternative” : Coop “presenterà a breve soluzioni e materiali di confezionamento della merce fresca e sfusa che siano effettivamente riutilizzabili, a bassissimo costo per i consumatori e di maggior vantaggio per l’ambiente”. Lo annuncia la società della grande distribuzione in una nota in cui ribadisce la sua contrarietà all’obbligo del pagamento dei Sacchetti bio e alla possibilità che questi siano portati da casa. “Coop – ...