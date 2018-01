Ryanair | ecco le nuove regole tra poco in vigore per i bagagli

Lufthansa : ecco come e perché si prepara a fare concorrenza a Ryanair e EasyJet : Per Lufthansa, il 2017 è stato un anno particolarmente positivo . Lo rileva il magazine americano Bloomberg Businessweek che, citando analisi di Merrill Lynch, avverte che cose potrebbero presto ...

Volo Ryanair Milano-Palermo rientra a Malpensa per la perdita di carburante : ecco la nota della compagnia aerea : “L’equipaggio del Volo da Milano Malpensa a Palermo del 16 dicembre si è messo in contatto con i controlli di Volo locali (come previsto dalle procedure) poco dopo il decollo, quando una spia della cabina di pilotaggio segnalava un’anomalia tecnica minore. L’aereo è atterrato normalmente a Milano Malpensa e i passeggeri sono stati fatti scendere dal veliVolo prima di imbarcarsi su un aereo sostitutivo che è partito per Palermo ...

Nuovi problemi per Ryanair - ecco perché : Il ministro dello Sviluppo Economico non usa mezzi termini per demonizzare la lettera con cui Ryanair ha esortato i propri dipendenti a non scioperare

Le Iene - i piloti Ryanair : 'La Compagnia fa di tutto per risparmiare - ecco cosa c'è dietro ai voli low cost' : Questa politica vIene tollerata in Spagna e in Italia, nonostante venga puntualmente disatteso il contratto collettivo. Per la Compagnia contrattualizzare nel nostro Paese fa risparmiare, ma i piloti ...

Napoli-Londra con 3 ore e 23 minuti di ritardo - Ryanair nega il rimborso : 'Ecco come fare per ottenerlo' : Un rimborso per un volo aereo, come e quando chiederlo, quando se ne ha diritto e come fare se dall'altra parte c'è qualcuno che potrebbe bluffare? Sarà capitato a tanti di doversi fare queste domande,...

Aeroporto di Trapani : ecco chi mette i soldi - presto la gara. Ma Ryanair se ne va : E' stato firmato a Trapani, da parte di 13 Comuni della Provincia: Marsala, San Vito Lo Capo, Favignana, Mazara del Vallo, Erice, Castellammare del Golfo, Valderice, Petrosino, Custonaci, Paceco, ...